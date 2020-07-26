Команда Кравца вылетела из турецкой Суперлиги

Фото твиттер "Кайсериспор"

Турецкий клуб "Кайсериспор", за который выступает экс-динамовец Киева Артем Кравец вылетел из турецкой Суперлиги. Зато клуб Морозюка и Гармаша - "Ризеспор" сумел удержаться в высшем дивизионе.

В субботу состоялись большинство матчей заключительного тура турецкой Суперлиги. В заключительном матче чемпионата, который состоится в воскресенье, "Истанбул Башакшехир", который досрочно оформил чемпионский титул, встретится с "Касымпаша". Сообщает sport.ua

Второе место в турнирной таблице занял "Трабзонспор". Но поскольку УЕФА отстранил клуб от еврокубков на один сезон, представлять Турцию в квалификации Лиги чемпионов будет "Бешикташ".

"Кайсериспор", за который выступает украинец Артем Кравец, в последнем туре уступил "Трабзонспора" со счетом 1:2 и завершил чемпионат на последнем месте, понизившись в классе.

А вот "Ризеспор", в составе которого выступают наши соотечественники Денис Гармаш и Николай Морозюк, сумел сохранить прописку в элитном турецком дивизионе. В субботу "Ризеспор" проиграл "Фенербахче" со счетом 1:3, но это поражение не стала плачевным для команды украинца.

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В нынешнем сезоне Артем Кравец сыграл за "Кайсериспор" 19 матчей, в которых забил 8 мячей.