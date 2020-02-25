Команда Ярмоленко едва на отобрала очки у "Ливерпуля"

Забитый мяч Мохаммеда Салаха стал переломным в матче. Фото: рейтер

В заключенному матче 27-го тура АПЛ "Ливерпуль" победил "Вест Хэм" - 3: 2.

Команды обменялись быстрыми голами. На 9-й минуте шикарным навесом Трента Александра-Арнольда воспользовался Жоржиньо Вейналдум, однако через 3 минуты подачу с угла поля от Роберта Снодграсса замкнул Исса Диоп, сообщает "Спортарена".

После перерыва "Вест Хэм" неожиданно вышел вперед: отличился вышедший на замену Пабло Форналс. Подопечные Юргена Клоппа сравняли счет довольно курьезным образом. Передача Джека Робинсона нашла Мохаммеда Салаха. Победу "красным" принес Садио Мане, очередной ассист в свой актив записал Трент Александр -Арнольд.

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не попал даже в заявку команды. Футболист продолжает восстановление после травмы.

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"Ливерпуль" с 79 очками лидирует в турнирной таблице "АПЛ", опережая "Манчестер Сити" на 22 очков. "Вест Хэм" продолжает находиться в зоне вылета с 24 очками в активе.