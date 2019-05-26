Команда Андрея Шевченко начала тренировки в Харькове

Сборная проведет двухнедельный тренировочный сбор

Вчера в Харькове официально начался сбор нашей национальной команды перед матчами отбора Евро-2020 против Сербии (7 июня, Львов) и Люксембурга (10 июня, Львов).

Как сообщает официальный сайт УАФ, первыми в отель Superior Golf & Spa Resort прибыли легионеры — игроки "Гента" Роман Яремчук и Игорь Пластун, Василий Кравец из "Леганеса", Марьян Швед из "Селтика" и Иван Петряк, который все еще официально является футболистом "Ференцвароша".

Буквально одновременно с подопечными Андрея Шевченко прибыли восемь кандидатов в молодежную сборную, которая проведет в Харькове совместный сбор с первой командой.

Сегодня в 17.00 все присутствующие проведут первую тренировку на стадионе Солнечный.

Вечером приехали Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка и Роман Безус, а также еще три игрока молодежки. 27—28 мая прибудут Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Артем Кравец и Эдуард Соболь. А 1 июня к ним присоединятся футболисты сборной, выступающие в украинской Премьер-лиге.

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Сборная Украины лидирует в своей группе. После двух матчей в нашей сборной 4 балла.