Коломойский рассказал, почему исчез "Днепр"

Игорь Коломойский потери интерес к футболу. Фото: из открытых источников

Украинский бизнесмен и бывший владелец "Днепра" Игорь Коломойский рассказал, почему перестал финансировать свой футбольный клуб.

"Почему умер клуб? Там были причины. От внутренней болезни. Поддерживаю я финансово СК "Днепр-1"? Нет. Не имею права, только морально", - сказал Коломойский в комментарии изданию Tribuna.

С сезона 2018-2019 "Днепр" потерял профессиональный статус. Команда не заявлена ​​даже на любительские соревнования.

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"Днепр" был основан в 1918 году. В советское время клуб дважды становился чемпионом страны (1983, 1988), а также завоевал Кубок и Суперкубок СССР в 1989 году. Также днепряне становились вице-чемпионами Украины в сезонах 1992/93 и 2013/14. Последний весомый успех команды связан с финалом Лиги Европы в сезоне 2014/15, "Днепр" проиграл "Севилье (2: 3).