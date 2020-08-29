Коломойский окончательно закрывает программу "ПроФутбол"

Программу вели Игорь Цыганик и Александра Лобода. Фото Виктор Перегняк, Футбум

Стало известно, какие матчи и футбольные передачи будут транслироваться на каналах медиахолдинга "1+1". По информации "ТаТоТаке", группа каналов медиахолдинга "1+1" продолжит транслировать матчи "Динамо", "Днепра-1" и "Зари".

Четвертым клубом, который не попал в пул телеканалов "Футбол 1/2/3", должен был стать "Рух", но руководство "плюсов" решило, что это не очень интересно для канала с коммерческой точки зрения. Кроме того, все 4 вышеперечисленные клубы, как правило, играют свои матчи синхронно дома или на выезде, что не выгодно транслятору.

Также на канале было принято решение о закрытии программы "Профутбол" в ее сегодняшнем виде: с двумя постоянными ведущими и экспертами в студии. Проект достаточно дорогой в производстве и на данный момент не имеет возможности показывать хотя бы половину матчей УПЛ.

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Игорь Цыганык, скорее всего, останется на канале, а спортивная редакция создаст новый формат обзоров матчей УПЛ с его участием. Этот вопрос окончательно будет решен после встречи ведущего с руководством канала в начале следующей недели.