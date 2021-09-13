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понедельник, 13 сентября 2021 10:55

Коломойский не планирует возвращаться в украинский футбол

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Коломойский не планирует возвращаться в украинский футбол
Игорь Коломойсьикий был владельцем "Днепра". Фото: телеканал "Футбол".

Украинский олигарх и бывший владелец "Днепра" Игорь Коломойский не планирует возвращаться в украинский футбол.

Коломойский посетил матч "Шахтера" и "Днепра-1" и пообщался с журналистами.

"Соскучился ли я по футболу? Не сильно. В Киеве с оказией оказался, вот и пригласили на матч "Шахтера" и "СК Днепр-1".

Конечно же, болел за днепрян. Игра команды Игоря Йовичевича мне нравится, есть безумный потенциал. Но я не принимаю никакого участия в жизни СК Днепр-1. С Юрием Березой (президент команды. - Gazeta.ua) давно не общался. Наверное, года полтора-два.

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Не хватает ли мне того футбола, где был Ярославский, Коломойский, Суркисы, Ахметов? Это вам не хватает такого футбола, а нам - каждому по-своему. Ярославский же продал в свое время клуб. Но вернулся. Надо было не продавать.

Какова вероятность того, что Игорь Коломойский вернется в украинский футбол? Пока нулевая. Кроме футбола, есть другая жизнь. Хватает своих вопросов, не будем в них углубляться ", - сказал Коломойский в комментарии программе "Великий футбол".

По сообщению СМИ Игорь Коломойский финансировал "Днепр", "Кривбасс", "Карпаты", "Арсенал". Потом перестал интересоваться футболом. Команды прекратили существование.
Лидером чемпионата является "Динамо". На втором месте "Шахтер". "Днепр-1" на пятом месте.

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