"Когда запели гимн, у меня мурашки побежали" – Степаненко

Степаненко не ожидал такого счета

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, за счет чего удалось так уверенно обыграть Сербию (5:0) в квалификации Евро-2020.

"Мог ли я поверить перед матчем в то, что мы выиграем 5:0? Нет. Мы настраивались на серьезный матч, он таким и вышел. Но 5:0… Мы ожидали большего от сербов или же сами сыграли лучше, чем рассчитывали. Думаю, мы показали хороший футбол и заслуженно выиграли.

Что гнало нас вперед? Установка тренера и трибуны – при такой поддержке тяжело не отдаваться на все 200 процентов. Каждый делал все, что мог. Я считаю, что во Львове сумасшедшая поддержка и энергетика, которая дает футболистам больше сил. Трибуны были нашим 12-м игроком. Когда спели гимн, у меня мурашки побежали. Я, честно говоря, давно такого исполнения гимна не слышал.

Сербы поставили довольно атакующий состав. Наверное, они думали, что забьют пару мячей и будут играть на удержание. Но не получилось. В первом тайме мы легко выбегали в контратаки, создавали моменты, били по воротам. Все, о чем мы договаривались на тренировках, получилось.

Не думали ли поберечь силы на Люксембург? 2:0 – опасный счет, поэтому после перерыва выходили с мыслями играть до конца. Потом уже, можно сказать, поймали кураж", – сказал Степаненко.

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Сборная Украины лидирует в своей группе отбора на Евро-2020. У нашей команды – 7 очков.