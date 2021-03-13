Клуб НБА обменял лидера сборной Украины

Святослав Михайлюк начинал карьеру в Черкасах. Фото: Reuters

Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк неожиданно покинет "Детройт Пистонс". Баскетболист перейдет в "Оклахому".

"Детройт" обменял украинского баскетболиста Святослава Михайлюка и пик второго раунда драфта-2027 в "Оклахома-Сити Тандер" на атакующего защитника Хамиду Диалло. Последний в 2019 году стал победителем слэм-данков. Сообщает журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.

В клубе видят потенциал в этом баскетболист, хорошо впишется в перестройку состава. Уже этим летом 22-летний Диалло станет свободным агентом, а этот сезон является одним из лучших в его карьере. Баскетболист стабильно набирает 11,9 очка и делает 5,4 подбора в среднем за матч.

23-летний Михайлюк, который играл за Детройт с сезона-2018/2019, в этом сезоне показывает довольно неплохие показатели - 6,9 очка, 2,1 подбора и 1,6 ассиста за матч. В украинского защитника заканчивается контракт, баскетболист зарабатывает 1,7 миллиона долларов в текущем сезоне.

В своем последнем матче Святослав отдал 8 результативных передач, набрал 11 очков (1/1 двухочковых, 3/10 трехочковых), сделал 4 подбора, 2 перехвата, 2 фола и 1 потерю. Благодаря такой игре Михайлюк установил личный рекорд по количеству ассистов за матч в НБА.

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Святослав Михайлюк начинал карьеру в Черкассах. Ежегодно он приезжает в родной город, где посещает школу и баскетбольный клуб "Черкасские мавпы"