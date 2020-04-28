Клуб Ярмоленко прерывает карантин

Андрей Ярмоленко проводит второй сезон за "Вест Хэм", Фото: REUTERS

Английский клуб "Вест Хэм" завершает карантин и начинает тренировки.

Команда Андрея Ярмоленко приступит к занятиям на клубной базе, но тренироваться сможет только один футболист за раз, сообщает "Сегодня".

Игроки должны будут прибывать на базу в одиночку с формой и инвентарем и с разницей в час. Также во время тренировки они должны будут соблюдать 2-метровую дистанцию с другим персоналом и тренерами.

Такое исключение было сделано прежде всего для игроков, проживающих в квартирах, где нет места для индивидуальных тренировок. К ним относится и украинский легионер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко.

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АПЛ был приостановлен после 29 туров. "Вест Хэм" занимает 16-е место из 20 команд и борется за сохранение прописки в элитном дивизионе.