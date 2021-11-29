Кличко-старший раскритиковал брата за поражение от Фьюри

Тайсон Фьюри наносит удар Владимиру Кличко во время их боя, прошедшего 28 ноября 2015-го в Германии. ФОТО: https://bleacherreport.com

На следующий день после проигрыша многолетнего гегемона супертяжелого дивизиона Владимира Кличко от британца Тайсона Фьюри и потери им чемпионских поясов по трем основным версиям комментарий о бое дал Виталий Кличко. 29 ноября 2015 года Киевский городской голова и "Вечный" чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе заявил, что Владимир не показал ни должного уровня подготовки, ни техники.

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"Владимир заслужил матч-реванш, - позже добавил Кличко-старший. - Конечно, решение о будущем остается за ним. Ему нужно все проанализировать. Но он вернется еще сильнее, чем раньше. Он всегда становится сильнее после боев".

О желании реванша сразу заявил и Владимир Кличко. Он оспорил мнение, что причиной поражения стал возраст (39 лет. - Gazeta.ua) и плохая физическая готовность. Решающее значение, по мнению экс-чемпиона, сыграла длина рук соперника. Поэтому он не мог разорвать дистанцию.

Кличко не мог разорвать дистанцию

Тайсон Фьюри после боя пообещал Кличко-младшему дать реванш. При этом чемпион признался, что не показал в бою свой лучший уровень.

"В бою с Кличко я показал лишь 65 процентов того, на что способен, - заявил Фьюри. - Мой настоящий уровень гораздо выше".

Матч-реванш между Кличко и Фьюри несколько раз переносили по вине британца. Наконец, в октябре 2016-го он отказался от титулов WBO и WBA (Super) чтобы "сосредоточиться на здоровье". Перед тем Фьюри был лишен титула IBF за отказ проводить бой с обязательным претендентом на титул IBF, украинцем Вячеславом Глазковым.

Бой Владимира Кличко против Тайсона Фьюри состоялся 28 ноября 2015 года на ESPRIT Arena в немецком Дюссельдорфе. На кону стояли титулы WBA (Super), WBO, IBF, IBO и журнала The Ring в супертяжелом весе. Победу по единодушному решению - 115:112, 115:112, 116:111 - одержал британец Тайсон Фьюри. Владимир Кличко в этом бою потерпел первое поражение за 11 лет и четвертое в профи-карьере.