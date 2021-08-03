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Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться

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Великий украинский чемпион по боксу Владимир Кличко объявил о завершении спортивной карьеры в 41-летнем возрасте. Соответствующее видеообращение украинец опубликовал 3 августа 2017 года в соцсетях.

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После поражения 29 апреля 2017-го на "Уэмбли" в Лондоне, Великобритания, от Джошуа в бою за два чемпионских титула в супертяжелом весе Кличко серьезно рассматривал возможность проведения матча-реванша с британцем. Но после трех месяцев раздумий принял сложное решение строить "карьеру после карьеры". Владимир сообщил о начале новой карьеры, которую он спланировал и параллельно начал несколько лет назад.

Все эти четыре года после объявления решения сам Владимир Кличко, а также члены его бывшей команды, регулярно интригуют публику возможностью возвращения чемпиона в бокс. Главной мотивацией называют желание Владимира побить рекорд Джорджа Формана. В ноябре 1994 года американский ветеран в возрасте 45 лет и 299 дней победил соотечественника Майкла Мурера и стал самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе в истории бокса.

"Я не вернусь как конкурентоспособный боксер, - заявлял несколько лет назад Кличко-младший. - Мне не хочется этого делать, я живу другой жизнью. Хотя я тренируюсь каждый день, а также участвую в спаррингах. Я чувствую, что во мне все еще что-то есть. Но я вру себе каждое утро, что снова могу вернуться. Это помогает мне оставаться в форме. Поэтому я веду здоровый образ жизни, не принимаю наркотики, правильно питаюсь и сплю ночью вместо того, чтобы ходить на вечеринки. Если я вернусь, то только ради особой цели. Например, побить рекорд Формана. Это действительно вызов, который мотивирует меня".

Если я вернусь, то только ради особой цели. Например, побить рекорд Формана

Чтобы побить рекорд Формана почти 27-летней давности Владимиру Кличко надо снова стать чемпионом мира - после 19 января 2022 года.

4 августа исполнится 25 лет со дня, когда Владимир Кличко выиграл "золото" XXVI Летних Олимпийских игр 1996-го в Атланте, США. В периоды с 2000 по 2003 и с 2006 до 2015 годов он был чемпионом мира среди боксеров-профессионалов в супертяжелом весе. С 2011-го - более четырех лет - владел тремя из четырех основных титулов. В профессиональном боксе украинец провел 69 боев - 64 победы, 53 нокаута, и пять поражений, из них четыре нокаута.

Автор: Василий Танкевич
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Дата
03
августа

Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться

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