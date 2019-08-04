Кличко выиграл Олимпиаду в Атланте

Самого опасного соперника Кличко одолел в полуфинале

Ровно 23 года назад, 4 августа 1996 года, Владимир Кличко завоевал золотую медаль в супертяжелом весе на Олимпийских играх в Атланте, США!

На пути к финалу Владимир прошел хозяина соревнований Лоуренса Клей-Бэя, шведа Аттилу Левина и в полуфинале россиянина Алексея Лезина. С последним имели отрицательный баланс встреч оба брата Кличко. В Атланте Кличко-младший внес коррективы в свой бокс, действовал более агрессивно, чем в проигрышном поединке в финале чемпионата Европы в Дании - в апреле 1996 года - и победил со счетом 4:1.

В финальном матче Владимир победил Паэа Вольфграмма из Тонга со счетом 7:3. Кроме Кличко медальную копилку украинской сборной пополнил еще один боксер – Олег Кирюхин, завоевавший бронзовую медаль.



Владимир Кличко завоевав золотую медаль, стал, таким образом, первым человеком европеоидной расы, сумевшим завоевать Олимпийский титул в супертяжелом весе.

После удачной любительской карьеры, братья Кличко перешли в профессиональный бокс, собрав в своей семье чемпионские пояса по всем самым престижным версиям.

Со своим соперником по финалу Владимир Кличко встретился почти через четыре года на профи-ринге и нокаутировал его в середине первого раунда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Избитый Кличко россиянин выступит на разогреве боя Ломаченко

Легендарная карьера Владимир Кличко в профессионалах продлилась 21 год!