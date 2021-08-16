Китай объявил себя победителем Олимпиады

Олимпийские игры перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: REUTERS

В Китае считают, что их сборная победила на Олимпиаде в Токио.

Китайцы увеличили свой медальный зачет, добавив награды, заработанные Гонконгом и Тайванем, сообщает "24 канал".

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Китай занял второе место в общем медальном зачете Олимпийских игр-2020. Однако с такими итогами китайцы не согласны и прибегли к хитрым подсчетам.

Местные СМИ увеличили свой медальный зачет наградами, полученными представители Гонконга и Тайваня. Хотя эти территории считаются китайскими, но спортсмены выступали отдельно.

Гонконг и Тайвань принесли бы Китаю еще три золотых, шесть серебряных и девять бронзовых наград, что позволило бы обойти США.

Украинские олимпийцы получили 19 наград - одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. Автором единственной победы Украины в Токио стал борец греко-римского стиля Жан Беленюк.