Китай объявил себя победителем Олимпиады

В Китае считают, что их сборная победила на Олимпиаде в Токио.
Китайцы увеличили свой медальный зачет, добавив награды, заработанные Гонконгом и Тайванем, сообщает "24 канал".
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Китай занял второе место в общем медальном зачете Олимпийских игр-2020. Однако с такими итогами китайцы не согласны и прибегли к хитрым подсчетам.
Местные СМИ увеличили свой медальный зачет наградами, полученными представители Гонконга и Тайваня. Хотя эти территории считаются китайскими, но спортсмены выступали отдельно.
Гонконг и Тайвань принесли бы Китаю еще три золотых, шесть серебряных и девять бронзовых наград, что позволило бы обойти США.
Украинские олимпийцы получили 19 наград - одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. Автором единственной победы Украины в Токио стал борец греко-римского стиля Жан Беленюк.
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