Кенийская бегунья побила мировой рекорд

Раньше Чепнгетич побеждала в марафоне. Фото: Reuters

Кенийская легкоатлетка Рут Чепнгетич установила новый мировой рекорд в полумарафоне, который прошел в Стамбуле (Турция).

Как сообщает пресс служба Международной федерации легкой атлетики (World Athletics), 26-летняя бегунья финишировала с результатом 1:00 04 минуты 02 секунды, передает Укринформ.

Чепнгетич пробежала на 29 секунд быстрее предыдущего мирового рекорда, который в прошлом году установила эфиопка Абабель Ешанех.

Рут Чепнгетич выиграла чемпионат мира 2019 году в марафоне.

Среди мужчин победителем стамбульского полумарафона стал кениец Кибивотт Канди (59.35)

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Недавно украинка Ярослава Магучих выиграла чемпионат Европы по прыжкам в высоту. В октябре прошлого года она была второй на чемпионате мира. Только за попытками Ярослава уступила россиянке Марии Ласицкене.