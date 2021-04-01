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четверг, 01 апреля 2021 09:35

"Каждый игрок должен опуститься на землю" - Яремчук о ничьей с Казахстаном

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&quot;Каждый игрок должен опуститься на землю&quot; - Яремчук о ничьей с Казахстаном
Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото: REUTERS

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал ничью в матче отбора Кубка мира против Казахстана.

Яремчук считает, что игрокам национальной команды стоит изменить свое отношение к матчам сборной Украины.

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"Создали много хороших моментов, но подвела реализация. Сложно что-то говорить, должны нести ответственность за этот результат. Каждый футболист должен задуматься и опуститься на землю после таких матчей и все проанализировать.

Мы знали, что Казахстан будет играть от обороны, нужно было много делать работы на флангах. Главный тренер делал акцент на реализации, он знал это еще до игры. Но она нас подвела. У меня нет навыков для игры на новой позиции, но я счастлив быть в сборной и готов играть на любой позиции", - сказал Яремчук в эфире телеканала "Футбол".

Сборная Украины не смогла победить Казахстан - 1:1.

В середине 1-го тайма Роман Яремчук открыл счет в матче.

Сборная Украины занимает 2-е место в отборе к Кубку мира. Команда Андрея Шевченко набрала 3 очка в 3 матчах и отстает от лидера группы Франции на 4 пункта.

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