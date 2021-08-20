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пятница, 20 августа 2021 16:25

Казахстан не собирается переносить игру с Украиной

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Казахстан не собирается переносить игру с Украиной
Лидер сборной Украины Руслан малиновский восстанавливается после операции по удалению грыжи. Фото: Reuters

Перенос матча отборочного турнира Кубка мира Казахстан – Украина в другую страну не обсуждается. Матч состоится в Казахстане.

Один из представителей Федерации футбола Казахстана рассказал Meta-ratings, что подготовка к матчу со сборной Украины ведется в плановом режиме.

Статистика заражения коронавирусом, по сравнению с предыдущими днями, идет на спад. В среднем заболеваемость по стране составляет около 7 тыс. человек в сутки.

Матчи чемпионата Казахстана и еврокубков проводятся без зрителей, игра Казахстан – Украина тоже не станет исключением.

Доступ для работы на стадионе получат представители прессы, в том числе и из Украины. Жестких ограничений на въезд в Казахстан сейчас нет.

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Ранее журналист Игорь Бурбас сообщил, что рассматривается вариант переноса матча квалификации ЧМ-2022 между сборными Казахстана и Украины в другую страну из-за эпидемиологической ситуации в Казахстане. В первой игре в Киеве судьи зафиксировали ничью – 1:1.

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