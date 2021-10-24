Катар заплатит Бекхэму 150 миллионов фунтов

 
Ексклюзивы
1/5
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1116
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Просмотров: 1422
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 4689
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 432
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 3969
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 765
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3718
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 1314
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 522
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 4482
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
"Милан" победил "Болонью". Ибрагимович сыграл вничью
"Милан" победил "Болонью". Ибрагимович сыграл вничью
Показали лучшие голы Андрея Ярмоленко
Показали лучшие голы Андрея Ярмоленко
"Шахтер" в большинстве обыграл "Ворсклу"
"Шахтер" в большинстве обыграл "Ворсклу"
Во время мотогонок British Superbikes разлетелись мотоциклы
Во время мотогонок British Superbikes разлетелись мотоциклы
Ненужный Луческу футболист забил больше, чем все "Динамо" в еврокубках
Ненужный Луческу футболист забил больше, чем все "Динамо" в еврокубках
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1440
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 909
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5409
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1431
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1530
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
22 октября 2021
Просмотров: 315
Коріння небес
"Той, хто не шанує минулого, втрачає майбутнє. Хто знищує своє коріння, не може зростати". Так писав легендарний австрійський художник і архітектор ...
воскресенье, 24 октября 2021 12:02

Катар заплатит Бекхэму 150 миллионов фунтов

  Комментировать
Катар заплатит Бекхэму 150 миллионов фунтов
Девид Бекхэм играл за "Манчестер Юнайтед" и "Реал". Фото: Reuters

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм станет лицом Кубка мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

По информации источника, о сотрудничестве будет объявлено в следующем месяце. Бекхэм согласился на сделку, которая будет приносить ему £ 15 млн (около € 18 млн) в год. Соглашение между сторонами будет рассчитано на десять лет, всё это время Бекхэм будет послом Катара. Перед заключением контракта Бекхэма заверили, что болельщики будут в безопасности в Катаре.

"Дэвид верит в приверженность Катара прогрессу и в то, что Кубок мира по футболу может привести к значительным позитивным изменениям в стране. Он твёрдо верит в силу футбола в преодолении разногласий", — приводит слова источника The Sun.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА

Кубок мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Украины борется за второе место в своей отборочной группе с командами Боснии и Герцеговины и Финляндии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Катар заплатит Бекхэму 150 миллионов фунтов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
октября

Спешили испытать: на космодроме взорвалась ракета

Самое читаемое
Нищий и грязный Киев времен СССР. Опубликовали запрещенные советские фото
Нищий и грязный Киев времен СССР. Опубликовали запрещенные советские фото
22
 1 Просмотров: 33948
Месси начинает выставлять ультиматумы в ПСЖ
Месси начинает выставлять ультиматумы в ПСЖ Просмотров: 7318
Спортивный костюм и короткие пуховики: назвали антитренды этой осени
Спортивный костюм и короткие пуховики: назвали антитренды этой осени
5
 Просмотров: 5391
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
14
 Просмотров: 4689
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
 Просмотров: 4599
Спорт
Ибрагимович побил рекорд в Италии
Ибрагимович побил рекорд в Италии Просмотров: 225
Внук Мухаммеда Али одержал вторую победу в боксе
Внук Мухаммеда Али одержал вторую победу в боксе Просмотров: 234
"Милан" победил "Болонью". Ибрагимович сыграл вничью
"Милан" победил "Болонью". Ибрагимович сыграл вничью
 Просмотров: 225
Показали лучшие голы Андрея Ярмоленко
Показали лучшие голы Андрея Ярмоленко
 Просмотров: 261
"Манчестер Сити" без Зинченко разгромил "Брайтон"
"Манчестер Сити" без Зинченко разгромил "Брайтон" Просмотров: 108
Больше всего комментируют
17
Депутаты требуют президента наложить санкции на "Рошен"
4
Заседание СНБО будет нетрадиционным - СМИ
3
Эрдоган поручил выслать из Турции послов 10 стран
2
Сайт КМИС подвергся кибератаки после сниженных рейтингов президента и его партии
2
"Шкандаля не будет" - Савченко впервые прокомментировала историю с поддельными Covid-сертификатами
Голосов: 277
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть