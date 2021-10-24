Катар заплатит Бекхэму 150 миллионов фунтов

Девид Бекхэм играл за "Манчестер Юнайтед" и "Реал". Фото: Reuters

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм станет лицом Кубка мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

По информации источника, о сотрудничестве будет объявлено в следующем месяце. Бекхэм согласился на сделку, которая будет приносить ему £ 15 млн (около € 18 млн) в год. Соглашение между сторонами будет рассчитано на десять лет, всё это время Бекхэм будет послом Катара. Перед заключением контракта Бекхэма заверили, что болельщики будут в безопасности в Катаре.

"Дэвид верит в приверженность Катара прогрессу и в то, что Кубок мира по футболу может привести к значительным позитивным изменениям в стране. Он твёрдо верит в силу футбола в преодолении разногласий", — приводит слова источника The Sun.

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Кубок мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Украины борется за второе место в своей отборочной группе с командами Боснии и Герцеговины и Финляндии.