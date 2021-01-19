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вторник, 19 января 2021 11:34

Каштру рассказал, продолжит ли тренировать "Шахтер" в следующем сезоне

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Каштру рассказал, продолжит ли тренировать &quot;Шахтер&quot; в следующем сезоне
Луиш Каштру работает в "Шахтере" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру не знает, останется работать в донецкой команде на следующий сезон.

Действующий контракт португальского наставника действует до конца сезона.

"Новый контракт с "Шахтером" ? Это то, что связано со мной и администрацией клуба. Я думаю, что это будет логично, если и клуб, и я будем счастливы. Если мы это почувствуем, все будет хорошо.

Если для "Шахтера" это будет плохо, мы примем иное решение. Думаю, что интересы Шахтера выше меня. В настоящее время меня интересует "Шахтер" и то, что он думает на будущее ", - рассказал португалец в эфире программы "Включай подогрев".

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Луиш Каштру возглавил "Шахтер" летом 2019-го, заменив Паулу Фонсеку. В дебютном сезоне под руководством наставника "горняки" уверенно выиграли УПЛ и дошли до полуфинала Лиги Европы.

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