Каштру рассказал, продолжит ли тренировать "Шахтер" в следующем сезоне

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру не знает, останется работать в донецкой команде на следующий сезон.
Действующий контракт португальского наставника действует до конца сезона.
"Новый контракт с "Шахтером" ? Это то, что связано со мной и администрацией клуба. Я думаю, что это будет логично, если и клуб, и я будем счастливы. Если мы это почувствуем, все будет хорошо.
Если для "Шахтера" это будет плохо, мы примем иное решение. Думаю, что интересы Шахтера выше меня. В настоящее время меня интересует "Шахтер" и то, что он думает на будущее ", - рассказал португалец в эфире программы "Включай подогрев".
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Луиш Каштру возглавил "Шахтер" летом 2019-го, заменив Паулу Фонсеку. В дебютном сезоне под руководством наставника "горняки" уверенно выиграли УПЛ и дошли до полуфинала Лиги Европы.
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