Каштру очертил проблемы второго тайма в игре "Шахтёра"

Каштру только первый год работает с "Шахтером". Фото: shakhtar.com

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу над "Базелем" (4:1).

– На самом деле, игра никогда не такая, как ты представляешь себе в голове. Она всегда дается совершенно по-другому. Конечно, ты всегда что-то стараешься планировать, но все происходит не так. Результат – да, тот, которого хотели. Самое главное, что мы прошли в полуфинал.

Была сложная игра, но мы практически все время доминировали. Да, во втором тайме было пару моментов, когда мы отключались. Но снова включались, подходили к своей игре.

Мы играли против команды, у которой за 10 матчей было 8 побед, 1 ничья и 1 поражение. Просто, чтобы напомнить, насколько сложным был матч. Сегодня очень доволен своими игроками, будем готовиться к следующему матчу. Это сейчас самое главное, – сказал Каштру в эфире "Футбол-1".

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