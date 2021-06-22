Каштру нашел себе новую команду

Луиш Каштру работал в "Шахтере" два года. Фото: ФК "Шахтер"

Бывший тренер "Шахтера" 59-летний Луиш Каштру будет работать в Катаре.

Португальский тренер возглавил "Аль-Духайль, сообщает Maisfutebol.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"

Соглашение будет рассчитано на два года до лета 2023 года.

Команда стала вице-чемпионом Катара прошлого сезона.

Также в постулатах Каштру был заинтересован других клуб с Ближнего Востока "Аль-Гарафа".

Луиш Каштру возглавлял "Шахтер" в сезонах 2019/21. За это время смог выиграть чемпионат, Кубок и выйти в полуфинал Лиги Европы. Новым наставником команды стал Роберто Де Дзерби.