Каштру нашел себе новую команду

Бывший тренер "Шахтера" 59-летний Луиш Каштру будет работать в Катаре.
Португальский тренер возглавил "Аль-Духайль, сообщает Maisfutebol.
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Соглашение будет рассчитано на два года до лета 2023 года.
Команда стала вице-чемпионом Катара прошлого сезона.
Также в постулатах Каштру был заинтересован других клуб с Ближнего Востока "Аль-Гарафа".
Луиш Каштру возглавлял "Шахтер" в сезонах 2019/21. За это время смог выиграть чемпионат, Кубок и выйти в полуфинал Лиги Европы.
Новым наставником команды стал Роберто Де Дзерби.
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