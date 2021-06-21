Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"

Лассина Траоре должн усилить нападение "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" объявил о трансфере форварда "Аякса" 20-летнего Лассина Траоре.

Нападающий подписал контракт с донецким клубом на пять лет. По сообщению СМИ сумма трансфера составила €8 млн.

Траоре должен стать основным нападающим команды, потому что Жуниор Мораес залечивает тяжелую травму колена. Контракт опытного нападающего действует до конца года. Поэтому "Шахтера" должен усиливать атаку летом.

Итальянский скаут Алекс Великих специально для Gazeta.ua прокомментировал трансфер нападающего в Украину.

Как оцените переход Траоре в "Шахтер"?

Положительно. Клуб получил молодого, но уже почти на 100% готового игрока, для взрослого футбола. Это поможет "горнякам" улучшить ситуацию на позиции форварда и со временем может привести к солидной прибыли от продаж в топ-клуб Европы.

Благодаря чему "Шахтеру" удалось осуществить трансфер?

Дончане сумели предоставить определенные гарантии перспективному форварду относительно места в основе и выступлений в Лиге Чемпионов. Жуниор Мораес залечивает травму и ему уже 34. Фактически в атаке не осталось альтернативы молодому Даниилу Сикану. Не стоит забывать о финансовом факторе. Конечно, он получил хороший личный контракт, лучше того что был в "Аяксе".

Траоре интересовались клубы из России и Италии



Лассину высоко оценивали среди мировых талантов?

Его включали и в список топ 50 талантов УЕФА, и специалисты из Франции, Италии были в восторге его игрой.

Еще клубы претендовали на футболиста?

Команды из России. Также игроком интересовались и итальянские клубы. Его имя ассоциировали с "Фиорентиной", но и "Парма", "Болонья", и даже "Аталанта" проявляли интерес к игроку.

"Аякс" хотел продать Траоре, или на него рассчитывал?

Амстердамцы вложили этого игрока много усилий, еще до попадания в Нидерланды. "Аякс" занимался им с 16 лет, когда он переехал из Буркина-Фасо в Кейптаун, где был заигран за клуб, который является филиалом "Аякса". Не имея возможности из-за законов ФИФА привезти игрока в Европу, "Аякс" закрепил с ним соглашение и с 17-летнего возраста привозил на стажировку в главную команду клуба и мониторил его рост в ЮАР. Приобретение африканца показывает, что "Шахтер" готов к переменам. Готов получить новый вызов Коды у игрока возникли проблемы с весом, из-за пристрастие к сладкому арахисовому маслу, то "Аякс" направил к негму специалистов по питанию и дополнительного тренера по физической подготовке. Через год игрок уже подписал 3 летний контракт с амстердамцами.

Сейчас европейский футбол еще не вышел из последствий пандемии коронавируса. Финансовая составляющая имеет весомый фактор. Продажа Траоре стала где-то вынужденной мерой клуба для пополнения бюджета. Через год надо будет обновлять контракт игрока, а он уже потребует повышения заработной платы.

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Сможет ли африканец стать своим в "Шахтере", который делает ставку на бразильцев?

Приобретение африканца показывает, что "Шахтер" готов к переменам. Готов получить новый вызов. Появление нового африканца в донецком клубе это не очень обычное явление. Хотя у клуба был опыт приглашения Ларри Кайоде или Джулиуса Агаховы. Каждый случай здесь по-своему индивидуален. Траоре еще молодой игрок, у которого не имеет еще практики игры в топ-чемпионатах. Он выступал только в чемпионатов Нидерландов и имел довольно успешные игры за сборную Буркина-Фасо. Футболист и его окружение понимают, что сейчас как раз подходящий момент сделать скачок в карьере - новый амбициозный тренер из Италии, место основного форварда. Не вижу здесь никаких проблем.

На кого из современных нападающих Траоре больше похож по стилю игры?

Когда Лассина играл еще в футбольной школе своего дяди на родине, то его долгое время сравнивали с другим африканцем - Джорджио Веа, когда тот играл за "Милан". Но с возрастом игрок начал набирать много мышц и физической силы. Зраза наиболее оптимальной его сравнивать игроком "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку

Вся семья Траоре занимала футболом. Мать была примером для занятия футболом

Какие сильные и слабые стороны футболиста?

Вся семья Траоре имела отношение к футболу. Отец играл в футбол, а матерь была игроком женской сборной Буркина-Фасо, и играя под 10 номером по таланту преобладала отца Лассины, который рано умер. Именно глядя в детстве тренировки матери, парень учился. Лассина наделен физической силой игрок, но и технический аспект у него есть, как и понимание футбола комбинационного, а не только индивидуально или силового. К этому привели и опыт школы системы "Аякса" в которых был игрок с 16 лет, и футбольная академия его дяди и генетически зеркально-нейронной особенность истории игрока. Траоре наделен физической силой игрок, но и технический аспект у него есть, как и понимание футбола комбинационного, а не только индивидуально или силового. К этому привели и опыт школы системы "Аякса" в которых был игрок с 16 лет, и футбольная академия его дяди и генетически зеркально-нейронной особенность истории игрока. Тактически, игрок умеет успешно играть в прессинге, и контрпрессинга, подыгрывает партнерам. Достаточно сильно играет в штрафной соперника, где благодаря физике и резкости движений может найти момент для удара Тактически, игрок умеет успешно играть в прессинге, и контрпрессинге, подыгрывает партнером. Достаточно сильно играет в штрафной соперника, где благодаря физике и резкости движений может найти момент для удара. Доминирующая правая нога Траоре, но и левой он тоже может сыграть точно. Игрок умеет принять пас и сыграть как в контратаке после длинной передачи, так и играть в короткий и средний пас, именно этот последний компонент является наиболее интересным. По моему мнению, для Де Дзерби при выборе именно этого форварда. И схема 4-3-3 в которую сейчас будет играть "Шахтер", она наиболее характерна игроку. Если говорить о слабых качестве игрока, то прежде всего это проблемы с весом, который он очень быстро набирает, и первая украинская зима может стать для него серьезным испытанием. Чисто спортивным недостатком в игре является не высокое умение и желание реализовывать игру на втором этаже - голы головой при стандартах, с одной стороны форвард не очень высок, а с другой физически развитым и за счет прыжка мог бы улучшить этот компонент индивидуальной игры, так коллективно не хватает "Шахтеру" в последнее время.

Форвард мобильный, полезен для команды, но в силу возможно возраста, еще не может быть концентрированным весь матч, и это тоже необходимо улучшать.

Подходит он под стиль "Шахтера" и чемпионата Украины?

Траоре сможет сыграть в УПЛ и даже замахнется на звание лучшего бомбардира чемпионата. Ментально игрок готов к новым вызовам, дисциплина у него есть - поведение во время локдауну была образцовой. Имеет долговременные отношения со своей девушкой, которую по мусульманским традициям не особо афиширует. Поэтому играть в футбол и забивать в Украине ему ничто не помешает. Модель игры "Шахтера" предусматривает наличие острие атаки. Эта роль как раз приходит для африканца.

В прошлом сезоне "Шахтер" не выиграл ни одного трофея. С наставником команды Луишем Каштру не стали продлевать контракт. Новый тренером стал Роберто Де Дзреби. Траоре стал вторым новичком "горняков" во время летнего трансферного окна. Ранее клуб приобрел у "Бенфики" Педриньйо. Третьим новичком команды должен стать защитника "Сассуоло" Марлон.