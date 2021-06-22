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вторник, 22 июня 2021 13:14

"Шахтер" подписал экс-игрока "Барселоны"

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&quot;Шахтер&quot; подписал экс-игрока &quot;Барселоны&quot;
Марлон стал третьим новичком "Шатаря". Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" объявил о подписании контракта с защитником "Сассуоло" 25-летним Марлоном.

Бразилец подписал соглашение с "горняками" на пять следующих сезонов, сообщает сайт донецкой команды.

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Сумма трансфера не сообщается. Однако по информации СМИ, "Шахтер" выложил за центрального защитника €12 млн. Еще около полумиллиона "горняки" выплатят "Флуминенсе" (так называемый платеж солидарности за воспитание игрока. - Gazeta.ua).

Трансфер защитника - личная инициатива нового тренера Роберто Де Дзерби, который проработал с футболистом три года в Италии.

Первым европейским клубом Марлона стала "Барселона", однако за первую команду каталонцев он провел лишь три матча. После ряда аренд защитник летом 2018-го оказался в "Сассуоло".

В прошлом сезоне Марлон провел в Серии А 24 матча, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает игрока в €6,5 млн.

Марлон стал третьим новичком "Шахтера" после нападающего Лассины Траоре и полузащитника Педриньйо.

В прошлом сезоне "Шахтер" не выиграл ни одного трофея.

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