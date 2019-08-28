"Карпаты" сняли ностальгирующий ролик к юбилею победы в Кубке

Капитаном "Карпат" в финале был Игорь Кульчицкий

В 1969-м "Карпаты" завоевали свой единственный трофей в истории - Кубок СССР. Сейчас же львовяне отмечают памятную дату - 50 лет со времен победы над СКА Ростов в финале турнира.

Об этом пишет footballua.tv

Специально к знаменательной дате клуб презентовал ролик, который напоминает болельщикам о славной победе.

Видео озаглавлено популярным слоганом - "Кубок Львову!". Герои той встречи поделились собственными воспоминаниями о триумфе.

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В финале розыгрыша Кубка СССР-1969 "Карпаты" обыграли СКА Ростов – 2:1.