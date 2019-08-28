"Карпаты" сняли ностальгирующий ролик к юбилею победы в Кубке

В 1969-м "Карпаты" завоевали свой единственный трофей в истории - Кубок СССР. Сейчас же львовяне отмечают памятную дату - 50 лет со времен победы над СКА Ростов в финале турнира.
Об этом пишет footballua.tv
Специально к знаменательной дате клуб презентовал ролик, который напоминает болельщикам о славной победе.
Видео озаглавлено популярным слоганом - "Кубок Львову!". Герои той встречи поделились собственными воспоминаниями о триумфе.
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В финале розыгрыша Кубка СССР-1969 "Карпаты" обыграли СКА Ростов – 2:1.
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