"Карпаты" сняли ностальгирующий ролик к юбилею победы в Кубке

 
Ексклюзивы
1/5
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Просмотров: 657
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
Просмотров: 1017
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
Просмотров: 1287
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 684
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 14671
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 1026
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1899
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2196
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
6 Просмотров: 14148
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1710
Фото
Все фото
21
10
10
5
10
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Видео
Все видео
"Карпаты" сняли ностальгирующий ролик к юбилею победы в Кубке
"Карпаты" сняли ностальгирующий ролик к юбилею победы в Кубке
"Шахтер" проиграл "Барселоне" в матче за Суперкубок
"Шахтер" проиграл "Барселоне" в матче за Суперкубок
Кто из украинских спортсменов является действующим чемпионом мира
Кто из украинских спортсменов является действующим чемпионом мира
Из-за нарушения правил матч сербских команд перерос в грандиозную драку
Из-за нарушения правил матч сербских команд перерос в грандиозную драку
Фонсека начал работу в "Роме" с результативной ничьей
Фонсека начал работу в "Роме" с результативной ничьей
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6210
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2466
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2628
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7002
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4862
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 августа 2019
Просмотров: 720
Морський закон
— Що це за музика? — питає Володя телефоном. — У Світланки день народження, — пояснюю. — Сидимо в ...
среда, 28 августа 2019 16:36

"Карпаты" сняли ностальгирующий ролик к юбилею победы в Кубке

  Комментировать
&quot;Карпаты&quot; сняли ностальгирующий ролик к юбилею победы в Кубке
Капитаном "Карпат" в финале был Игорь Кульчицкий

В 1969-м "Карпаты" завоевали свой единственный трофей в истории - Кубок СССР. Сейчас же львовяне отмечают памятную дату - 50 лет со времен победы над СКА Ростов в финале турнира.

Об этом пишет footballua.tv

Специально к знаменательной дате клуб презентовал ролик, который напоминает болельщикам о славной победе.

Видео озаглавлено популярным слоганом - "Кубок Львову!". Герои той встречи поделились собственными воспоминаниями о триумфе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перед стартом сезона "Карпаты" вышли из телепула телеканалов "Футбол"

В финале розыгрыша Кубка СССР-1969 "Карпаты" обыграли СКА Ростов – 2:1.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Карпаты" сняли ностальгирующий ролик к юбилею победы в Кубке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
августа

"Шахтер" проиграл "Барселоне" в матче за Суперкубок

Самое читаемое
Объяснили, почему командир &quot;Азова&quot; не отдал воинское приветствие Зеленскому
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому 3 Просмотров: 45722
ВСУ получили новое оружие
ВСУ получили новое оружие
5
 Просмотров: 31293
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина 1 Просмотров: 27774
Изменили правила фотографирования на паспорт
Изменили правила фотографирования на паспорт Просмотров: 21736
Женщина рисует невероятные картины обнаженной грудью
Женщина рисует невероятные картины обнаженной грудью
10
 1 Просмотров: 16488
Спорт
"У Ломаченко есть свои слабости" – тренер Кэмпбелла
"У Ломаченко есть свои слабости" – тренер Кэмпбелла Просмотров: 144
Вместо Тайсона "Рома" может купить Коноплянку
Вместо Тайсона "Рома" может купить Коноплянку Просмотров: 252
"Шахтер" проиграл "Барселоне" в матче за Суперкубок
"Шахтер" проиграл "Барселоне" в матче за Суперкубок
 Просмотров: 468
"Фонсека настаивает на трансфере Яремчука" – журналист
"Фонсека настаивает на трансфере Яремчука" – журналист Просмотров: 252
Кто из украинских спортсменов является действующим чемпионом мира
Кто из украинских спортсменов является действующим чемпионом мира
 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
4
"Борьба против Украины и украинского народа" - нардепа от партии кума Путина поймали на оговорке
4
Волкер призвал Россию "уйти" из Крыма для возвращения в G8
3
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому
2
"Позу у Maruv подсмотрела" - Полякова поделилась новым сексуальным фото
2
Генпрокуратура просит снять санкции с соратника Януковича
Голосов: 2167
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua