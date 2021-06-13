Каким был путь сборной Украины на Евро-2020: видео

Сборная Украины играет на Евро 2020. Фото: uaf.ua

13 июня сборная Украины на Евро 2020 сыграет первый матч с Нидерландами.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени, передает РБК.

Первый и один из важнейших матчей для украинской команды можно будет смотреть в прямом эфире на каналах "Футбол 1" и "Украина".

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А пока до первого матча сборной Украины на Евро 2020 остаются считанные часы, предлагаем вам яркое видео всех голов, которые забила наша сборная на пути к финальной части престижного турнира континента.

Весь отборочный цикл наша национальная команда завершила без поражений, забив 10 голов.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур дали пресс-конференцию накануне поединка своих команд. Следующие матчи Украины сыграет против Северной Македонии 17 июня и Австрии - 21 июня.