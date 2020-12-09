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четверг, 10 декабря 2020 06:11

Как "Заря" проиграла "Браге"

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Как &quot;Заря&quot; проиграла &quot;Браге&quot;
"Брага" забила два мяча за 7 минут. Фото Рейтер

Сегодня в Португалии в последнем туре Лиги Европы луганская "Заря" встретится с местным клубом. Вспоминаем первый матч команд.

29 октября в втором туре Лиги Европы "Заря" принимала дома "Брагу". Украинская команда крайне неудачно начала матч. На 4-ой минуте защитники проспали простенький навес с правого фланга. Однако на него вовремя откликнулся Паулинью и в одно касание отправил мяч в ворота - 0:1.

Прошло еще шесть минут и ситуация повторилась. На этот раз Раул с Гайтаном вышли вдвоем на четырех защитников. Опять быстрый пас и мгновенный удар с левой в дальний угол - 0:2.

Только после этого "Заря" начала играть в футбол. Иванисеня, Юрченко имели возможность сравнять счет еще в первом тайме. Луганчане продолжали давить и во втором, но гол забили тогда, когда он уже никому не был нужен - на 90+6 минуте отличился дальним выстрелом Дмитрий Иванисеня - 1:2.

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Перед сегодняшним матчем "Заря" потеряла шансы на продолжение борьбы. В луганчан только 6 очков, тогда, когда в "Лестера" и "Браги" - по 10.

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