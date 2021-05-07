Как "Ювентус" победил "Милан"

Федерико Кьеза является одним из самых больших талантов Италии. Фото: gettyimages.com

9 мая в рамках 35-го тура чемпионата Италии "Ювентус" будет принимать "Милан". Обе команды ведут борьбу за выход в Лигу чемпионов следующего сезона.

В первом круге "Ювентус" одержал победу в гостях -3:1.

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Федерико Кьеза открыл счет в первом тайме. Хозяева ответили голом Давиде Калабрия в конце тайма.

После перерыв "Милан" сел физически. "Ювентус" смог забить второй гол, а потом поймать соперника на контратаке.

Матч в Турине начнется в 21:45. После 34-х туров чемпионата Италии "Интер" досрочно стал чемпионом. "Аталанта", "Ювентус" и "Милан" имеют по 69 очков и занимают места со второго по четвертое. "Наполи" отстает от них на два пункта.