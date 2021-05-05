"Тоттенхэм" хочет забрать тренера Малиновского

Гасперини является творцом нынешней "Аталанты". Фото: Reuters

"Тоттенхэм Хотспур" интересуется не только бывшим главным тренером "Ювентуса" Маурицио Сарри, но и наставником "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, сообщает Football Italia.

К Гасперини обратился один из ведущих европейских агентов и передал, что "Тоттенхэм" проявляет к нему интерес. Первая реакция тренера была положительной.

Контракт Гасперини с "Аталантой" истекает летом 2022 года.

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Раньше сообщалось, что "шпоры" начали переговоры с Сарри сразу после объявления об увольнении Жозе Моуринью. "Арсенал" также начал переговоры с Маурицио, рассматривая его в качестве преемника Микеля Артеты. 62-летний Сарри остаётся без работы после ухода из "Ювентуса" в августе прошлого года. Под его руководством туринцы стали победителями Серии А сезона-2019/2020. В сезоне-2018/2019 итальянский специалист возглавлял "Челси", с которым стал победителем Лиги Европы.