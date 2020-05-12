Как умирали выдающиеся футбольные тренеры

Сегодня - день смерти Валерия Лобановского. Вспоминаем, как ушли из жизни другие выдающиеся тренеры.

Изобретатель тотального футбола нидерландский тренер Ринус Михелс дожил до 77 лет. Впервые он прославился в 1966 году, когда его "Аякс" с 19-летний Йоханом Кройфом в составе победил в Кубке чемпионов английский "Ливерпуль" - 5:1 и 2:2. Впоследствии Михелс выиграл Кубок чемпионов, одолев в 1971 году "Панатинаикос" в финале.

Самым большим разочарованием стало поражение Нидерландов в финале Кубка мира-1974 от ФРГ - 1:2, а величайшим счастьем - победа над СССР в финале Евро-88.

Уже тогда он имел проблемы со здоровьем, ведь в 1986 перенес операцию на сердце. Второе операционное вмешательство стало роковым. После операции в испанской клинике Гарета в 2005 году ему не стало лучше. Ринуса госпитализировали в госпиталь города Альст в Бельгии, где он и умер 3 марта 2005 года.

В 1999 году Михелса признали лучшим тренером ХХ века.



Человека, который проиграла "Аяксу" в Кубке чемпионов-1975 звали Билл Шенкли. Это был шотландец по национальности и архитектор нынешнего "Ливерпуля" по призванию.

Благодаря профессиональной подготовке Шенкли удалось изменить не только "Ливерпуль", но и всю систему английского футбола. Когда Билл впервые прибыл на тренировочную базу "Мелвуд", он тут же все переделал. Все занятия были направлены того, чтобы тренировать футболистов, а не марафонцев, поскольку футбол 60-х стремительно менялся и к этому необходимо было приспособиться. Внедрение упражнения "файв-э-сайд", заключавшийся в проведении мини-матчей 5 на 5, которые играли в бешеном темпе помогало "красным" быстрее адаптироваться к современному футболу и поддерживать отличную форму.

Все время, которое я провел в" Ливерпуле "мы говорили, что у нас две лучшие команды в Мерсисайде - Ливерпуль и дубль Ливерпуля".

"Большая часть успеха в футболе вложена в твоей голове, - говорил Билл игрокам. - Ты должен верить в то, что ты лучший, а затем убедиться в этом. Все время, которое я провел в" Ливерпуле "мы говорили, что у нас две лучшие команды в Мерсисайде - Ливерпуль и дубль Ливерпуля".

Билл не дотянул даже до 70 лет. Он умер от сердечного приступа в 1981 году, когда его команда под руководством Боба Пейсли была на вершине славы. Еще за несколько часов до смерти Билл шутил в окружении медсестер, но в половине второго ночи умер в больничной койке. Рядом была только жена Несси.

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После Шенкли "Ливерпуль" возглавил его помощник Боб Пейсли. При новом тренере "Ливерпуль" впервые стал лучшим клубом мира - мерсисайдцы трижды выигрывали Кубок чемпионов, однажды Кубок УЕФА и Суперкубок. В это время они почти безальтернативно властвовали в чемпионате Англии. Пейсли не признавал авторитетов на поле и за его пределами, любил менять позиции игроков, пока не находил идеальной.

Он руководил "Ливерпулем" только 9 лет - с 1974 по 1983, но это были лучшие годы в истории клуба. К сожалению, у тренера прогрессировала болезнь Альцгеймера. После матчей Боб мог долго блуждать в поисках дороги домой. Пейсли отошел от дел в 64 года, а умер в 77, сильно намучившись перед смертью.

"Ливерпуль" в финалах Кубка УЕФА Кубка дважды побеждал бельгийский "Брюгге". Брюгге в это время тренировал Эрнст Хаппель - выдающийся тренер Австрии.

Когда Франца Бекенбауера спросили, кто из старых тренеров мог бы достичь успеха сейчас, он ответил: "Хаппель, потому что он был лучшим".

Второе операционное вмешательство стало роковым

Эрнст возглавил почти разобранную Голландию (без Кройфа и других мастеров) и на Кубке мира сумел вывести ее в финал.

Кроме поражений в главных матчах Хаппель имел и победы. Он выиграл с "Фейеноордом" Кубок УЕФА, а с "Гамбургом" - Кубок чемпионов.

Всю жизнь Эрнст неистово курил. Умер от рака легких в ноябре 1992 года. Что интересно, в это время он официально возглавлял сборную Австрии.

Еще одним знаменитым курильщиком был легендарный футболист и тренер, трехкратный обладатель "Золотого мяча" Йохан Кройф.

Иоганн был вместе с Михелсом был одним из создателей знаменитого тотального футбола. Только Михелс воплощал его с тренерской скамьи, а Кройф - непосредственно на поле. Однако после окончания карьеры игрока Иоганн стал не менее выдающимся тренером "Барселоны".

- Для меня лучший тренер всех времен - Кройф, - говорит украинский специалист Мирон Маркевич. - Как он построил "Барселону" на контроле мяча! Это было непревзойденное зрелище.

С "Барселоной" Кройф выигрывает Кубок чемпионов-92, а через год играет в финале против "Милана".

Еще через два года заканчивает тренировать. В октябре 2015 в тренера обнаруживают рак легких. 24 марта 2016 он умер.

- После напряженной борьбы с раком в Барселоне, в семейном кругу без мучений умер Йохан Кройф. - Просим всех сохранять социальную дистанцию ​​для семьи, - таким было последнее сообщение на его странице.

Валерий Лобановский вошел в десятку лучших тренеров всех времен.