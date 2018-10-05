Как украинские СМИ отреагировали на ничью "Динамо" в Чехии

В 2 туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" на выезде сыграло вничью с "Яблонцем" (2:2).

Украинские спортивные СМИ критически высказались относительно результата киевлян.

Портал SportArena пытался разобраться, кто виноват в отрицательном результате:

"Хацкевич не виновен в том, что сейчас происходит с Динамо. Роковую ошибку допустили не тренеры. Ее допустило руководство, уже который год поражает своим нежеланием обрабатывать до конца собственные идеи. И, что самое страшное, остались Хацкевич или пойди - это может ничего не менять в глобальном плане. Стратегия все так же может быть не доведено до конца".

Football24 считает, что Яблонец не только не удивил - он подтвердил свое реноме аутсайдера группы K.

"От того провал Динамо еще больнее. Чехи - не соперник даже для нынешних киевлян. Никакого чуда или вспышек суперигры не произошло. Они забили два фартовые гола благодаря ошибкам защиты и вратаря украинского клуба. Имели еще несколько атак на кураже, но к этому доказала сама Динамо. Терпеть в защите - такую ​​тактику можно понять против Аякса или Шахтера.

Но с командой, явно ниже в классе, так играть - полная катастрофа. Просто самоубийство. Как и дарить сопернику стандарты - не единственное настоящее оружие чехов. Киевляне сами вернули Яблонец в игру и вручили им все ключи - такая щедрость, будто они лидер группы, и ничейный результат их вполне удовлетворяет. Так, имели все шансы и с такой игрой доползти до вымученной победы. Однако так ли необходимо было играть на удержание уже с 20-й минуты и далее больше? Действительно ничего изменить тренер не мог и не имел ресурсов, когда становилось все хуже и хуже?

Цыганков и Гармаш умеют играть в футбол. Может, не все, может не на уровне плей-офф Лиги чемпионов, но такую ​​ЛЕ они способны извлекать. Первые 15 минут это доказали. Испуганные чехи не знали, куда деваться и уже и сами ассистировали сопернику. Команда, которая себя уважает и уверена в собственных силах, должна была в таких условиях идти забивать третий и завершать игру, которая полностью давалась впереди. Что же мы получили на самом деле? Трусливый уход к своим воротам, какую неуклюжую попытку выставить автобус против ноунейм.

В первые 15 минут испуганные чехи не знали, куда деваться и уже и сами ассистировали сопернику

Сидорчук, Бойко, автор "привоза" и гола в свои ворота Пиварич. Так легко, кажется, определить виновников этой упущенной победы. Однако их ошибки стали лишь финальной стадией. Кто-то же должен руководить игрой команды где-то в районе тренерской скамьи гостей. Должен был реагировать на увеличение активности соперника. "Тройка игроков в центре поля имела придерживать мяч, но Гармаш постоянно обрезался", - интересное объяснение тактики Хацкевича от самого ее автора.

Дуелунд крутым ударом принес 3 очка с Арсеналом, а сейчас не имел права хотя бы выйти на замену? "У нас не было кем усилить атаку", - сказал наставник киевлян после матча. Вы серьезно, господин Хацкевич? Жаль смотреть на Цыганкова и компании, которые подошли выслушать нецензурные, но оправданы эмоции фанатов Динамо после игры. Они могут играть иначе!

Наши гранды такие непохожие и похожи одновременно. Шахтер носится с ярким бразильским футболом, Динамо следует худшие образцы последнего Моуринью. Они оба вели 2:0 на этой неделе в еврокубках, на них время было приятно смотреть, да и те, и те умудрились потерять очки. К этому добавляется Ворскла, которая также проиграла на последних минутах в Лиге Европы. Только Шахтер хоть с Лионом и Хоффенхаймом играл - не последними командами топовых чемпионов. И выглядели "горняки" не так безнадежно и грустно, даже потеряв преимущество.

Автор: ФК "Динамо" Гола Гармаша "Динамо" не хватило для победы

А Динамо ... Руководство оправдывало вылет в Лигу Европы тем, что это лучший опыт и возможность роста для молодых игроков. Никакого позитива, к сожалению, не видно. Одно падение, чтобы не сказать деградация. Шапаренко и Шепелев играют все меньше. Летние новички Буэно и Че Че даже не едут с командой в Чехию. Третьи Дуелунд и Сидклей весь матч сидят в запасе. Дальше будет еще интереснее. Как и Шахтер, Динамо дважды подряд сыграет против потенциально сильного соперника.

То есть, чтобы вы поняли. Киевляне не могут победить казахов и чехов, но должны брать 3 очка с французами. Одно радует, что Ренн 4 раза проиграл и 1 матч выиграл из последних 6-и. Однако не покидает тревожное ощущение, что бретонцы могут также внезапно показать свой лучший футбол во встречах с Динамо.

По мнению сайта UA-football, все же все могло закончиться хорошо для "Динамо": "Оставалось играть десять минут, и несмотря на давление "Яблонца", казалось, что в киевской команды есть силы и возможности, чтобы сохранить победный результат. Однако ошибся Пиварич. Финалист чемпионата мира завозился в центре поля, Масопуст отобрал у него мяч, протянул к штрафной "Динамо", сыграл в стенку с латышом Икауниексом и подал на Травники. Пиварич пытался исправить свою ошибку, сыграв в рукой в ​​воротах, но мяч все-таки пересек линию после удара хавбека "Яблонца".

Александр Хацкевич не стал выпускать Русина, Дуелунда или Шапаренко, предоставив тем футболистам, которые были на поле, доигрывать матч и довольствоваться ничьей. Второй подряд поединок в Лиге Европы "Динамо" заканчивает со счетом 2:2. Вслед за "Шахтером" и "Ворсклой" "Динамо" также теряет свою победу, ведя в счете по ходу матча. Возникла неприятная тенденция".

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Следующим соперником "Динамо" в Лиге Европы будет французский "Ренн".