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пятница, 04 сентября 2020 06:11

Как Украина победила Швейцарию

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Как Украина победила Швейцарию
Победный мяч забил Александр Зинченко. Фото сайт УЕФА

Сборная Украины вернулась после почти годичного простоя победой в матче Лиги наций – наша команда обыграла Швейцарию (2:1).

В стартовом составе нашлось место сразу двум дебютантам – бывшие крайние защитники "Зари" Александр Тымчик и Богдан Михайличенко вышли в основе сборной впервые в своей жизни. Сообщает "Трибуна".

Ждать первого гола пришлось недолго – уже на 14-й минуте Тымчик прорвался по флангу, ударил по воротам и первым успел сыграть на подборе. Передача на Ярмоленко, удар пяткой – и есть 1:0 в пользу Украины.

К сожалению, удержать преимущество в первом тайме не удалось. Коноплянка не доработал в обороне – дал Сеферовичу спокойно обыграть Зинченко и ударить издали. Пятов не выручил и пропустил гол в ближний угол – 1:1.

Во втором тайме Швейцария, которая использовала очень активный прессинг устала и открыла зоны для сборной Украины. Одна из таких атак на свободном пространстве превратилась в гол Зинченко. В касание в дальний угол – 2:1!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зинченко помог Украине обыграть Швейцарию

В параллельном матче нашей группы Испания на 96-й минуте вырвала ничью против Германии (1:1). И следующая встреча будет как раз против подопечных Луиса Энрике – в воскресенье, 6 сентября, в 21.45.

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