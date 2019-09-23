Как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках

Роман Яремчук спас двумя голами "Гент" от поражения

Соперники украинских клубов в еврокубках провели свои матчи в национальных чемпионатах.

Следующий соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов "Аталанта" сыграла дома 2: 2 вничью с "Фиорентиной". Команда Руслана Малиновского уступала 0: 2 по ходу игры, но смогла сравнять счет. Сам Малиновский провел на поле все 90 минут игры. Результативными действиями не отметился.

"Манчестер Сити" после визита в Харьков уничтожил "Уотфорд" 8: 0. Александр Зинченко остался вне заявки на игру. "Динамо" Загреб проиграл в гостях одному из аутсайдеров чемпионата "Вариждину" 0: 1.

В чемпионате Швейцарии соперник "Динамо" "Лугано" сыграло вничью с "Люцерном" 1: 1. "Копенгаген" не смог дома переиграть "Мидтьюлланн" 0: 0. А "Мальме" легко на выезде победил "Эльфсборг" 3: 0.

Два гола Романа Яремчука не позволили "Гента" победить "Зюлте - Варгену" в чемпионате Бельгии. Другой соперник "Александрии" французский "Сент - Этьен" уступил крупно "Анже" 4: 1. "Вольфсбург" проведет свой матче против "Хоффенхайма" сегодня.