Как Свитолина и Монфис готовятся к началу грунтового сезона

Первая ракетка Украины Элина Свитолина готовится к матчам на грунтовом покрытии вместе со своим женихом Гаэлем Монфисом.

Пара проводит подготовку во Франции на кортах Академии Патрика Муратоглу.

На фото видно, что Монфис помогает выполнять Свитолиной упражнения не выносливость.

Элина должен принять участие в матчах сборной Украины. В рамках Кубка Билли Джинг Кинг на почве в Черноморске Украина будет принимать Японию. Матчи пройдут 16 и 17 апреля.

В января 2019 года Свитолина подтвердила, что встречается с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. В начале 2021 пара объявила о перерыве в отношениях, но 4 апреля француз сделал предложение украинке. Свадьба Свитолиной и Монфиса планируется в июле 2021 года. Француз подарил невесте ценное кольцо и авто.

На своем последнем турнире в Майами украинка дошла до полуфинала, где проиграла будущей победительнице Эшли Барти.