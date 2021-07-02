Как Шевченко встречали в Риме

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Сборная Украины прибыла в Рим на матч 1/4 финала Евро против Англии.

Игроки и тренерский штаб национальной команды совершили прогулку по городу.

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Местные жители не оставили без внимания приезд Андрея Шевченко в столицу Италии. Андрея Николаевича помнят по выступлениям в Серии А. Шевченко раздавал автографы и фотографировался с болельщиками.

Поединок 1/4 финала Евро-2020 Украина - Англия состоится в Риме в субботу, 3 июля, в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте. В 1/8 финала Украина победила Швецию, а Англия оказалась сильнее Германии.