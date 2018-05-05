Как "Шахтер" вырвал победу над "Зарей"

Тайсон принес победу "горнякам". Фото: ФК "Шахтер"

Центральный матч 30-го тура УПЛ между "Зарей" и "Шахтером" контролировали "горняки", однако развязка произошла в конце поединка.

"Шахтер" с огорчил соперника после того, как партнеры вывели Феррейру лицом к лицу с голкипером и аргентинец без проблем поразил ворота.

После перерыва Лунев сделал замечательный проход по левому флангу, пробил и мяч от головы Юре, который отклонялся от мяча, попал в ворота.

Когда матч уже подходил к концу, "Шахтер" воронка победу капитан Тайсон взял игру на себя и блестящим ударом увеличил шансы "горняков" на чемпионство.

"Шахтер" - "Заря" 2:1

Голы: Феррейра, 19 Тайсон, 89 - Юри, 63

"Шахтер": Пятов, Ракицкий, Кривцов, Бутко, Исмаили, Фред, Степаненко, Петряк (Нем, 65), Тайсон, Коваленко (Дентиньо, 72), Феррейра (Алан Патрик, 90)

"Заря": Лунин, Эль-Буаззати (Кочергин, 61), Гордиенко, Громов, Андриевский, Силас (Харатин, 46), Караваев, Чеберко (Литвин, 78), Юри, Лунев, Фопала

Предупреждения: Феррейра (33), Силас (34), Гордиенко (35), Чеберко (50), Юри (63), Нем (90), Литвин (90), Пятов (90)

Смотрите видеообзор матча:

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В следующем туре "Шахтер" сыграет в Харькове с "Верес", а "Динамо" в Запорожье с "Зарей".