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вторник, 09 марта 2021 06:11

Как "Порту" сенсационно победил "Ювентус"

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Как &quot;Порту&quot; сенсационно победил &quot;Ювентус&quot;
Команде Андреа Пирло нужно побеждать "Порту". Фото: REUTERS / Alberto Lingria

9 марта состоятся повторные матчи 1/8 Лиги чемпионов.

"Ювентус" будет принимать "Порту". В 1-м матче команда Андреа Пирло сенсационно уступила на "Да Луш" - 1:2.

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Хозяева имели преимущество в 2 мяча по ходу игры. В начале каждого из таймов хозяева использовали ошибки защиты итальянцев после точного удара Федерико Кьеза смог отквитать 1 гол, что дает дополнительные шансы "Ювентусу" в домашнем матче. Команде Пирло будет достаточно дома победы со счетом 1:0, или устроит победа в 2 мяча.

В другом матче "Боруссия" Дортмунд будет принимать "Севилью". В Испании гости победили 3:2.
10 марта между собой сыграют ПСЖ - "Барселона" и "Ливерпуль" - "Лейпциг".

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