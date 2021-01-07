Как Монзуль руководит игрой

Катрина Монзуль обслуживает ведущие матчи УПЛ. Фото: Ua-football

Украинский арбитр Екатерина Монзуль на слуху у футбольных болельщиков.

Она работает на ведущих матчах УПЛ. В прошлом году даже дебютировала в Лиге Европы. Ее критикуют за постоянные просмотры видеоповторов и расхваливают за смелые решения.

Во время матча Монзуль нужно управлять футболистами. FootballHub показал весь спектр эмоций на футбольном поле и как просто арбитру авторитетом среди футболистов

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Екатерина Монзуль - украинский футбольный арбитр. Первая женщина-арбитр в Украине, которая попала в элитную категорию арбитров и арбитринь ФИФА и первая арбитриня, которая обслуживала матчи премьер-лиги Украины. Судила финал женской Лиги чемпионов 2013/14 "Тюресо" - "Вольфсбург" и финал женского Кубка мира 2015 США - Япония.