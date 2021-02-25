Как "Манчестер Сити" забивал "Боруссии"

Филу Фодену отличиться не удалось. Фото Reuters

В Будапеште на "Пушкаш Арене" состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА "Боруссия Мёнхенгладбах" — "Манчестер Сити". Встреча завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 29-минуте матча — защитник "Сити" Жоау Канселу с левого фланга вырезал шикарную подачу в штрафную за спины защитникам "Боруссии" на набежавшего в ту зону полузащитника Бернарду Силву, который головой переправил мяч в угол ворот.

На 65-й минуте, находясь в пределах чужой штрафной, Бернарду Силва исполнил аккуратную скидку головой на нападающего Габриэла Жезуса, который в борьбе протолкнул мяч в сетку ворот, установив окончательный счёт матча.

Встреча прошла в Будапеште, а не в Мёнхенгладбахе из-за ограничительных мера, введённых в Германии из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" примет мёнхенгладбахскую "Боруссию", состоится 16 марта. Предполагается, что матч пройдёт на стадионе "Этихад" в Манчестере.

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В параллельном матче "Реал" на выезде минимально обыграл "Аталанту". судьбу матча решил гол Ферлана Менди на 85-ой минуте матча. С 18-ой минуты хозяева играли вдесятером после спорного удаления Фройлера.