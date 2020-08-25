Как Луческу выиграл первый трофей с "Динамо"

 
Ексклюзивы
1/5
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 1350
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
1 Просмотров: 1188
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 279
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 315
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 1908
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 540
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 117
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 153
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
7 Просмотров: 2835
Независимость – это ежедневная работа над собой
Независимость – это ежедневная работа над собой
Просмотров: 126
Фото
Все фото
9
12
13
11
13
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Фанаты &quot;Динамо&quot; ворвались на матч и устроили протест против Суркисов
Фанаты "Динамо" ворвались на матч и устроили протест против Суркисов
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока &quot;Динамо&quot; показала шикарное тело
Сексуальная жена игрока "Динамо" показала шикарное тело
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Видео
Все видео
Как Луческу выиграл первый трофей с "Динамо"
Как Луческу выиграл первый трофей с "Динамо"
"Динамо" Лобановского на последней минуте игры пробилось в Лигу чемпионов
"Динамо" Лобановского на последней минуте игры пробилось в Лигу чемпионов
Ястремская вышла в третий круг турнира в Цинциннати
Ястремская вышла в третий круг турнира в Цинциннати
Луческу впервые будет играть против "Шахтера"
Луческу впервые будет играть против "Шахтера"
В финале Лиги чемпионов Коман забил мяч в ворота свои родной команды
В финале Лиги чемпионов Коман забил мяч в ворота свои родной команды
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 315
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 540
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 4887
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3168
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6678
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 990
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
среда, 26 августа 2020 06:11

Как Луческу выиграл первый трофей с "Динамо"

  Комментировать
Как Луческу выиграл первый трофей с &quot;Динамо&quot;
Родригеш забил самый красивый гол матча. Фото ФК "Динамо"

Сегодня Мирча Луческу провел первый матч против "Шахтера" в качестве главного тренера "Динамо". И сразу в Суперкубке! Румынский специалист выпустил в старте Тымчика, Жерсона и Супрягу. Каштру – усадил на лавку Марлоса. "Динамо" победило – 3:1.

Первые минуты матча команды провели без опасных моментов. Но потом прорвало. Об этом сообщает "Трибуна".

На 20-й Де Пена открыл счет. Тут прекрасно все: и пас Жерсона на Сидорчука, и подача капитана, и удар головой от Карлоса.

На 31-й Жерсон элегантно издали перекинул Пятова.

А на 37-й минуте Мораес эффектным ударом головой сократил отставание.

Практически сразу Тете мог и сравнивать счет, но мяч попал в перекладину. На перерыв киевляне уходили, ведя в счете – 2:1.

Во втором тайме горняки сидели на половине поля киевлян, но до реальных моментов долгое время не доходило.

А вот "Динамо" смогло забить третий! Фран Соль головой замкнул навес Андриевского. Оба вышли на замену.

Уже после этого у горняков было пару неплохих моментов, но забить ни разу не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луческу пристыдил Ахметова и выиграл Суперкубок!

"Динамо" снова опередило "Шахтер" по количеству трофеев в украинском футболе. У киевлян стало 35, а в "Шахтера" осталось 34.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как Луческу выиграл первый трофей с "Динамо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым Просмотров: 12357
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м Просмотров: 10800
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции Просмотров: 9585
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов 1 Просмотров: 8469
Мужчина умер в очереди на границе
Мужчина умер в очереди на границе Просмотров: 7992
Спорт
Месси уходит из "Барселоны"
Месси уходит из "Барселоны" Просмотров: 423
Луческу объяснил, как он победил "Шахтёр"
Луческу объяснил, как он победил "Шахтёр" Просмотров: 495
Главный тренер "Шахтёра" прокомментировал поражение от "Динамо"
Главный тренер "Шахтёра" прокомментировал поражение от "Динамо" Просмотров: 342
Почему "Динамо" победило "Шахтер"
Почему "Динамо" победило "Шахтер"
 Просмотров: 711
Луческу выиграл у Ахметова суперкубок Украины
Луческу выиграл у Ахметова суперкубок Украины
 Просмотров: 1908
Больше всего комментируют
7
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
5
Те, кто сдал территорию - будут давать показания: что говорил Зеленский в поздравлении украинцам
4
Петр и Марина Порошенко почтили память воинов, погибших на фронте
4
Петр Порошенко принял участие в многотысячном Марше Независимости
2
"Не понимаю как это сделать" - Разумков про выборы на оккупированных территориях
Голосов: 917
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua