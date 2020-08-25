Как Луческу выиграл первый трофей с "Динамо"

Родригеш забил самый красивый гол матча. Фото ФК "Динамо"

Сегодня Мирча Луческу провел первый матч против "Шахтера" в качестве главного тренера "Динамо". И сразу в Суперкубке! Румынский специалист выпустил в старте Тымчика, Жерсона и Супрягу. Каштру – усадил на лавку Марлоса. "Динамо" победило – 3:1.

Первые минуты матча команды провели без опасных моментов. Но потом прорвало. Об этом сообщает "Трибуна".

На 20-й Де Пена открыл счет. Тут прекрасно все: и пас Жерсона на Сидорчука, и подача капитана, и удар головой от Карлоса.

На 31-й Жерсон элегантно издали перекинул Пятова.

А на 37-й минуте Мораес эффектным ударом головой сократил отставание.

Практически сразу Тете мог и сравнивать счет, но мяч попал в перекладину. На перерыв киевляне уходили, ведя в счете – 2:1.

Во втором тайме горняки сидели на половине поля киевлян, но до реальных моментов долгое время не доходило.

А вот "Динамо" смогло забить третий! Фран Соль головой замкнул навес Андриевского. Оба вышли на замену.

Уже после этого у горняков было пару неплохих моментов, но забить ни разу не удалось.

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"Динамо" снова опередило "Шахтер" по количеству трофеев в украинском футболе. У киевлян стало 35, а в "Шахтера" осталось 34.