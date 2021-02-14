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воскресенье, 14 февраля 2021 12:53

Как Луческу чистил поле от снега перед матчем с "Олимпиком"

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Как Луческу чистил поле от снега перед матчем с &quot;Олимпиком&quot;
Мирча Луческу помогал чистить поле. Фото: скриншот

Наставник "Динамо" Мирча Луческу помогал готовить поле для матча против "Олимпика".

Луческу взял лопату и помогал очищать от снежного покрова часть футбольного поля стадиона "Динамо".

"Для игроков очень важно, чтобы поле было наилучшим, на котором можно было бы показывать качественный футбол. Поэтому, увидев этот нерасчищенного кусок, я сам взялся убирать и заставил присоединиться всех, кто был рядом со мной. Я показал пример, после чего ребята также приняли лопаты и помогли убрать снег ", - сказал Луческу в эфире клубного ютуб-канала.

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В матче 14-го тура УПЛ "Динамо" победило "Олимпик" - 3:1 и продолжает лидировать в чемпионате Украины.

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