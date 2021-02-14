"Он вернулся триумфатором" - Луческу о дубле Беседина

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал дубль Артема Беседина в ворота "Олимпика".
Луческу доволен игрой форвардафе, который пропустил год из-за дисквалификации.
"Очень хорошее возвращения. Это игрок, который решает судьбу матчей, прессингует соперника, все время на острие атаки. Он это продемонстрировал сегодня, он вернулся триумфатором, - сказал Луческу в эфире "Профутбол Digital".
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В матче 14-го тура УПЛ "Динамо" победило "Олимпик" - 3:1. Следующую игру киевляне проведут против "Брюгге" в Лиге Европы. Матч состоится 18-го февраля.
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