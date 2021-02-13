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суббота, 13 февраля 2021 19:38

Феерический второй тайм. "Динамо" обыграло "Олимпик" в матче с двумя удалениями

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Феерический второй тайм. &quot;Динамо&quot; обыграло &quot;Олимпик&quot; в матче с двумя удалениями
Артем беседин триумфально вернулся после годичного перерыва. Фото "Динамо"

"Динамо" победило "Олимпик" - 3:1 в первом после зимней паузы матче чемпионата Украины. Гости первыми открыли счет - после передачи новичка Нкенга отличился еще один дебютант Альваренга. Беседин еще в первом тайме сравнял счет. Во второй половине игры Буяльский и тот же Беседин довели счет до 3:1. "Олимпик" заканчивал игру вдевятером после двух удалений.

Киевляне слабо провели первый тайм. Несколько раз гости опасно прорывались к воротам Бущана и реализовали одну из своих возможностей. Можно только представить себе, сколько моментов создаст "Брюгге" при такой игре "Динамо". Надежда подопечных Луческу - на сильный мороз, помешает гостям из Фландрии быстро адаптироваться к условиям игры. Так как при более благоприятных условий подопечные Луческу вынуждены будут играть от обороны, как это было в осенних матчах отбора и группового турнира Лиги чемпионов.

Беседин вряд ли прибавил скорости, но точно добавил прессинга

Артем Беседин феерически вернулся в команду, отметившись дублем. Оба мяча еще недавно дисквалифицированного форварда оказались похожими - удар Цыганкова со штрафного, сейв вратаря и добивание Беседина головой с метра. Артем вряд ли прибавил скорости, но точно добавил прессинга. Он несколько раз обворовывал защитников и голкипера донецкого клуба, все время создавал напряжение, не давая защите расслабиться. По сравнению с Супрягой, который играл осенью, прогресс более чем очевиден.

Второй тайм стал бенефисом подопечных Луческу. Киевляне запрессинговали "Олимпик" и дело даже не в численном преимуществе, которое имели хозяева. Динамовцы должны были забивать второй мяч значительно раньше и не ждать удаления Нкенга. В плане жажды борьбы, прессинга и движения полем зимнее "Динамо" значительно отличается от себя осеннего. С таким уровнем игры уже можно пробовать помериться силами с "Брюгге".

Виктор Цыганков избежал традиционных предсезонных травм и вместе с Виталием Буяльским был лидером "Динамо". Хуже обычного провели матч игроки с юга: Карлос Де Пена потерялся на левом фланге полузащиты, а Жерсон Родригеш, вышедший вместо него, кажется, вообще не коснулся мяча. Мирче Луческу уже сейчас надо подумать над альтернативными вариантами на этом фланге, чтобы потом не пришлось экспериментировать уже по ходу матча против "Брюгге".

Удивил Попов. Оставшись без травмированного партнера Ильи Забарного, Денис четко сыграл в защите, но при этом имел несколько возможностей в нападении. Удивительно, но оба удара головой с убойных позиций мастер игры на втором этаже не реализовал, ни разу даже не попав в створ.

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После 14 матчей "Динамо" набрало 33 зачетных балла и на 4 пункта оторвалось от "Шахтера", который свой матч с "Колос" сыграет завтра .

Автор: Юрий Стригун
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