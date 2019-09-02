Как Ломаченко оценивает свой последний бой

Ломаченко говорит, что было не просто. Фото: ki.ill.in.ua

Украинский боксер Василий Ломаченко, который является чемпионом мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе заявил, что сам не оценивать высоко свой поединок с Люком Кэмпбеллом.

О мнении боксера пишет FightHype.com.

"Было очень непросто. Хочу посмотреть запись своего боя, и тогда пойму, что произошло. Сейчас я оценил бы себя на 7 из 10. Радость? А какая она должна быть? Я должен сейчас прыгать здесь? Радость у меня внутри", - сообщил чемпион.

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Василий Ломаченко выиграл единогласным решением судей - 119:108 дважды и 118:109 у британца Люка Кэмпбелла и к своим двум титулам WBA (Super) и WBO добавил еще и вакантный WBC в легком весе.