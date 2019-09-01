Василий Ломаченко впервые объединил три титула

 
Ексклюзивы
1/5
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
1 Просмотров: 4698
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 3087
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1503
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 639
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 459
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1485
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5112
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 26775
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2754
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1953
Фото
Все фото
14
24
10
10
5
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Видео
Все видео
Василий Ломаченко впервые объединил три титула
Василий Ломаченко впервые объединил три титула
Зинченко получил наивысшую оценку среди защитников "Манчестер Сити"
Зинченко получил наивысшую оценку среди защитников "Манчестер Сити"
Ярмоленко забил красавец-мяч в английской Премьер-лиге
Ярмоленко забил красавец-мяч в английской Премьер-лиге
Ломаченко - Кэмпбелл: что нужно знать о шансах соперников
Ломаченко - Кэмпбелл: что нужно знать о шансах соперников
"Заря" с новыми лидерами не смогла одолеть дома "Еспаньол"
"Заря" с новыми лидерами не смогла одолеть дома "Еспаньол"
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 26775
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6408
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2529
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2700
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 846
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
воскресенье, 01 сентября 2019 03:14

Василий Ломаченко впервые объединил три титула

  Комментировать
 

Василий Ломаченко выиграл единогласным решением судей - 119:108 дважды и 118:109 у британца Люка Кэмпбелла и к своим двум титулам WBA (Super) и WBO добавил еще и вакантный WBC в легком весе. Уже в следующем поединке, а вероятнее - через один, Василий может побороться за звание абсолютного чемпиона мира с обладателем титула IBF. Им сейчас является Ричард Комми из Ганы. Но 14 декабря он будет защищать пояс в бою с дерзким американцем Теофимо Лопесом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ломаченко уже превосходит Мейвезера - экс-чемпион мира

Ломаченко, как и ожидалось, имел полное преимущество над Кэмпбеллом. За исключением разве что стартовых двух раундов. В пятом раунде он мог завершить бой - после удара по корпусу британец скорчился, пропустил еще несколько ударов, но от нокдауна его спас гонг. В 11 раунде Лома таки отправил соперника в нокдаун после затяжной серии, но добить не смог. Кэмпбелл показал невероятную стойкость, мужество и "дожил" до финального гонга.

Бой показал, что Василию все труднее нокаутировать природных легковесов - они все превосходят его в габаритах. И если в предыдущей весовой категории была серия из четырех "no mas" ("больше не надо"), то тут картина другая. Два из четырех поединка прошли всю дистанцию, а в бою с Хорхе Линаресом и вообще Ломаченко впервые побывал в нокдауне.

Присматриваться надо к чемпионам из низших категорий

Вывод один: Василию точно следует перестать заглядывать в первый полусредний вес - до 63,5 кг. Туда он может попытаться зайти однократно и исключительно для истории - встретиться когда-то в далеком будущем с относительно безопасным чемпионом чтобы покорить четвертую весовую категорию. Присматриваться надо к чемпионам из низших категорий. Конечно, после того, как достигнет цели в этой - соберет все четыре титула по основным версиям. Джервонта Дэвис, Мигель Берчельт, Лео Санта Круз, Гэри Рассел - там хватает с кем боксировать. И забыть уже окончательно о Майки Гарсия.

Ломаченко в бою с Кэмпбеллом в третий раз защитил титул WBA и второй - WBO. Всего в его списке 15 боев - имеет 14 побед, 10 нокаутов и одно поражение.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Василий Ломаченко впервые объединил три титула». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как выглядят знаменитые женщины до 10 утра
Как выглядят знаменитые женщины до 10 утра
25
 Просмотров: 96180
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад
21
 Просмотров: 31782
Обмен пленными: что происходит в аэропорту
Обмен пленными: что происходит в аэропорту
 Просмотров: 23778
Гончарук придумал, где возьмет деньги на строительство дорог
Гончарук придумал, где возьмет деньги на строительство дорог Просмотров: 21628
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
14
 1 Просмотров: 18883
Спорт
С нокдауном, но без нокаута. Ломаченко победил Кємпбелла
С нокдауном, но без нокаута. Ломаченко победил Кємпбелла Просмотров: 1620
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
14
 1 Просмотров: 18883
Зинченко получил наивысшую оценку среди защитников "Манчестер Сити"
Зинченко получил наивысшую оценку среди защитников "Манчестер Сити"
 Просмотров: 738
Ярмоленко забил красавец-мяч в английской Премьер-лиге
Ярмоленко забил красавец-мяч в английской Премьер-лиге
 Просмотров: 1782
Сопко обозвал "Динамо" середняком
Сопко обозвал "Динамо" середняком Просмотров: 513
Больше всего комментируют
10
"Коломойский перешел от угроз к действиям" - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне
7
Гонтареву сбил автомобиль: травмы серьезные
7
В последний день работы ГПУ "слила" громкое политическое дело
5
Больше не вежливые: российский военный избил женщину в оккупированном Севастополе
3
Луценко является акционером сети нелегальных казино - Арахамия
Голосов: 2445
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua