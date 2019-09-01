Василий Ломаченко впервые объединил три титула

Василий Ломаченко выиграл единогласным решением судей - 119:108 дважды и 118:109 у британца Люка Кэмпбелла и к своим двум титулам WBA (Super) и WBO добавил еще и вакантный WBC в легком весе. Уже в следующем поединке, а вероятнее - через один, Василий может побороться за звание абсолютного чемпиона мира с обладателем титула IBF. Им сейчас является Ричард Комми из Ганы. Но 14 декабря он будет защищать пояс в бою с дерзким американцем Теофимо Лопесом.

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Ломаченко, как и ожидалось, имел полное преимущество над Кэмпбеллом. За исключением разве что стартовых двух раундов. В пятом раунде он мог завершить бой - после удара по корпусу британец скорчился, пропустил еще несколько ударов, но от нокдауна его спас гонг. В 11 раунде Лома таки отправил соперника в нокдаун после затяжной серии, но добить не смог. Кэмпбелл показал невероятную стойкость, мужество и "дожил" до финального гонга.

Бой показал, что Василию все труднее нокаутировать природных легковесов - они все превосходят его в габаритах. И если в предыдущей весовой категории была серия из четырех "no mas" ("больше не надо"), то тут картина другая. Два из четырех поединка прошли всю дистанцию, а в бою с Хорхе Линаресом и вообще Ломаченко впервые побывал в нокдауне.

Присматриваться надо к чемпионам из низших категорий

Вывод один: Василию точно следует перестать заглядывать в первый полусредний вес - до 63,5 кг. Туда он может попытаться зайти однократно и исключительно для истории - встретиться когда-то в далеком будущем с относительно безопасным чемпионом чтобы покорить четвертую весовую категорию. Присматриваться надо к чемпионам из низших категорий. Конечно, после того, как достигнет цели в этой - соберет все четыре титула по основным версиям. Джервонта Дэвис, Мигель Берчельт, Лео Санта Круз, Гэри Рассел - там хватает с кем боксировать. И забыть уже окончательно о Майки Гарсия.

Ломаченко в бою с Кэмпбеллом в третий раз защитил титул WBA и второй - WBO. Всего в его списке 15 боев - имеет 14 побед, 10 нокаутов и одно поражение.