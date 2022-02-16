Как Коноплянка провел первую тренировку в "Краковии"

Евгений Коноплянка не смог заиграть в "Шахтере" Фото: ФК "Краковия"

Бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка проходит адаптацию в Польше.

Украинец впервые потренировался с новой командой "Краковией". Бывший игрок сборной Украины сразу же вписался в коллектив – Коноплянка многое улыбался, шутил и общался с партнерами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: VIP-заработки. В Польше Коноплянку будет тренировать наставник Левандовського

Коноплянка перешел в Краковию на правах свободного агента. Его контракт с клубом рассчитан на шесть месяцев с опцией продления еще год. Евгений может дебютировать за "полосатых" уже 19 февраля - в выездном матче 22-го тура против "Ягеллонии".

Евгений Коноплянка известен своими выступлениями за "Днепр", "Севилью", "Шальке" и "Шахтер". Коноплянка выступал за сборную Украины с 2010 года. Участвовал в Евро-2012 и Евро-2016. В общей сложности провел за национальную команду 86 матчей и забил 21 гола.