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четверг, 17 февраля 2022 07:11

Как Коноплянка провел первую тренировку в "Краковии"

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Как Коноплянка провел первую тренировку в &quot;Краковии&quot;
Евгений Коноплянка не смог заиграть в "Шахтере" Фото: ФК "Краковия"

Бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка проходит адаптацию в Польше.

Украинец впервые потренировался с новой командой "Краковией". Бывший игрок сборной Украины сразу же вписался в коллектив – Коноплянка многое улыбался, шутил и общался с партнерами.

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Коноплянка перешел в Краковию на правах свободного агента. Его контракт с клубом рассчитан на шесть месяцев с опцией продления еще год. Евгений может дебютировать за "полосатых" уже 19 февраля - в выездном матче 22-го тура против "Ягеллонии".

Евгений Коноплянка известен своими выступлениями за "Днепр", "Севилью", "Шальке" и "Шахтер".

Коноплянка выступал за сборную Украины с 2010 года. Участвовал в Евро-2012 и Евро-2016. В общей сложности провел за национальную команду 86 матчей и забил 21 гола.

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