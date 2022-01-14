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суббота, 15 января 2022 07:11

Как игроки "Динамо" медосмотр проходили

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Как игроки &quot;Динамо&quot; медосмотр проходили
Сергей Сидорчук выступает в "Динамо" уже девятый сезон. Фото: ФК "Динамо" Киев

Футболисты "Динамо" завершили свой зимний отпуск.

Действующие чемпионы Украины прошли медобследование перед началом тренировочных сборов, сообщает сайт киевлян.

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Команда разделена на две группы игроков, часть из которых прошла медобследование в пятницу, а другая – в субботу. Первый день на медосмотр прибыло 15 украинских футболистов: Александр Андриевский, Денис Бойко, Валентин Моргун, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Илья Забарный, Александр Караваев, Богдан Леднев, Александр Сирота, Сергей Сидорчук, Александр Тимчик, Виктор Цыганков, Артем Шабанов, Николай , Владимир Шепелев.

Динамовцы, не видевшие друг друга около месяца, с радостью общались и обменивались впечатлениями о зимнем отпуске, рождественских и новогодних праздниках, делились последними новостями.

Само медобследование в этом году не отличалось от предыдущих и было обычным и традиционным. Поочередно игроки заходили в кабинеты профильных врачей — невропатолога, терапевта, офтальмолога, лора. Также футболистам сделали эхокардиографию, комплексное УЗИ брюшной полости, сердца, щитовидной железы, органов малого таза, а также сканирование сосудов головы и шеи и рентген грудной клетки. Они сдали весь спектр анализов, измерили давление и антропометрические данные.

17 января команда отправится на сбор в Испанию, где первый этап подготовки к возобновлению сезона будет длиться в течение 10 дней. За это время команда Луческу проведет четыре контрольных игры.

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