Как игрок "Нью-Йорк Айлендерс" забросил фантастическую шайбу в НХЛ

 
Ексклюзивы
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1287
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 495
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 198
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 576
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1143
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 630
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 531
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 315
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 1062
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 585
Фото
Все фото
24
17
5
5
15
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта
Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Видео
Все видео
Как игрок "Нью-Йорк Айлендерс" забросил фантастическую шайбу в НХЛ
Как игрок "Нью-Йорк Айлендерс" забросил фантастическую шайбу в НХЛ
Герой финала попал на Евро-80 в последний момент
Герой финала попал на Евро-80 в последний момент
Малиновский отличился двумя голевыми передачами
Малиновский отличился двумя голевыми передачами
Российский биатлонист опозорился на чемпионате - бросил палку в конкурентов
Российский биатлонист опозорился на чемпионате - бросил палку в конкурентов
Гонщица попала в аварию во время соревнований - событие попало на видео
Гонщица попала в аварию во время соревнований - событие попало на видео
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1287
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 180
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1053
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 891
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 324
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
02 апреля 2021
1 Просмотров: 603
На дитя
Був ранок неділі. Падав дощ. Я сидів на балконі "хрущовки", крутився в розламаному офісному кріслі, курив і вдивлявся в гілля Печерська. Насувалася ...
воскресенье, 04 апреля 2021 06:11

Как игрок "Нью-Йорк Айлендерс" забросил фантастическую шайбу в НХЛ

  Комментировать
Как игрок &quot;Нью-Йорк Айлендерс&quot; забросил фантастическую шайбу в НХЛ
Мэттью Барзал 4-й сезон играет за "Нью-Йорк Айлендерс". Фото: Gettyimages.com

Форвард "Нью-Йорк Айлендерс" 23-летний Мэттью Барзал забросил одну из красивейших шайб сезона в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата "Нью-Йорк Айлендерс" разгромил "Вашингтон" -8:4.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вратарь "Нью-Джерси" фантастическим сейвом спас свою команду

Героем матча стал канадский форвард хозяев Барзал. На его счету 3 заброшенные шайбы и 2 голевые передачи.

Особенно красивой получилась 1-я шайба форварда. Барзал подхватил шайбу у своих ворот и на скорости обыграл всех соперников, которые были у него на пути, и не оставил шансов вратарю соперников.

"Вашингтон" продолжает лидировать в турнирной таблице. "Нью-Йорк Айлендерс" расположился на 2-м месте.

Мэттью Барзал с 2017 года играет за "Нью-Йорк". К тому защищал цвета "Сиэтла".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как игрок "Нью-Йорк Айлендерс" забросил фантастическую шайбу в НХЛ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
апреля

Вареная морковь полезнее, чем сырая: интересные факты о овощ

Самое читаемое
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео Просмотров: 49104
Американский &quot;шпион&quot; 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
Американский "шпион" 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
31
 Просмотров: 21699
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 10638
Водители отказываются работать - с понедельника будут ездить не все маршрутки
Водители отказываются работать - с понедельника будут ездить не все маршрутки Просмотров: 10422
Австрийка в образе кошки и ковбойский фотосет от обладательницы самой большой груди. Чем поражают звезды
Австрийка в образе кошки и ковбойский фотосет от обладательницы самой большой груди. Чем поражают звезды
6
 Просмотров: 9567
Спорт
"Бавария" отцепила главного преследователя
"Бавария" отцепила главного преследователя Просмотров: 126
Можна купить трехкомнатную квартиру в Киеве – украинский форвард рассказал о размере премиальных
Можна купить трехкомнатную квартиру в Киеве – украинский форвард рассказал о размере премиальных Просмотров: 666
Герой финала попал на Евро-80 в последний момент
Герой финала попал на Евро-80 в последний момент
 Просмотров: 360
Малиновский отличился двумя голевыми передачами
Малиновский отличился двумя голевыми передачами
 Просмотров: 351
Российский биатлонист опозорился на чемпионате - бросил палку в конкурентов
Российский биатлонист опозорился на чемпионате - бросил палку в конкурентов
 Просмотров: 828
Больше всего комментируют
6
На 87-м округе продолжают считать голоса. Как изменились проценты кандидатов
3
Данилов рассказал о тайном совещание у Зеленского
2
На заседании СНБО будут говорить о "наведении справедливости в стране"
1
На дитя
1
Кравчук дал 4 совета Зеленскому
Голосов: 429
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть