Как игрок "Нью-Йорк Айлендерс" забросил фантастическую шайбу в НХЛ

Мэттью Барзал 4-й сезон играет за "Нью-Йорк Айлендерс". Фото: Gettyimages.com

Форвард "Нью-Йорк Айлендерс" 23-летний Мэттью Барзал забросил одну из красивейших шайб сезона в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата "Нью-Йорк Айлендерс" разгромил "Вашингтон" -8:4.

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Героем матча стал канадский форвард хозяев Барзал. На его счету 3 заброшенные шайбы и 2 голевые передачи.

Особенно красивой получилась 1-я шайба форварда. Барзал подхватил шайбу у своих ворот и на скорости обыграл всех соперников, которые были у него на пути, и не оставил шансов вратарю соперников.

"Вашингтон" продолжает лидировать в турнирной таблице. "Нью-Йорк Айлендерс" расположился на 2-м месте. Мэттью Барзал с 2017 года играет за "Нью-Йорк". К тому защищал цвета "Сиэтла".