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четверг, 22 апреля 2021 14:05

Как фанаты травили Луческу в Тернополе

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Как фанаты травили Луческу в Тернополе
Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Наставник "Динамо" Мирча Луческу продолжает страдать от фанатов своей команды.

Во время матча Кубка Украины против "Агробизнеса" в Тернополе ультрас продолжили травить румынского тренера.

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Появилось видео инцидента. Болельщики, которые находились сразу за тренерской скамейкой киевлян, традиционно выкрикивали: "Lucescu, go away" ("Луческу, убирайся". - Gazeta.ua). Успокоить фанатов пытались запасные игроки "Динамо",

"Вы - не Динамо!" - на английском языке крикнул Луческу своим оппонентам, после чего поднял большой палец вверх и продолжил наблюдать за игрой.

Местные болельщики стали на сторону Луческу и начали скандировать его фамилию.

Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. В первом сезоне он смог вывести команду в Лигу чемпионов и дошел до 1/4 Лиги Европы.

Ультрас не могут простить Луческу работу в "Шахтере" и российском "Зените". Поэтому требуют его отставки.

В матче 1/2 финала "Динамо" победило "Агробизнес" и вышел в финал, где сыграет против "Зари".

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