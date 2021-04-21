"Динамо" вышло в финал Кубка Украины

Матч состоялся в Тернополе. Фото: fcab.com.ua

Киевское "Динамо" сделало еще один шаг к золотому дублю, обыграв на выезде в полуфинале Кубка Украины волочиский "Агробизнес" - 3:0. Голами отметились Богдан Леднев, Артем Беседин и Виталий Буяльский.

"Динамо" долго не могло открыть счет. Лишь на последних минутах первого тайма хороший удар удался Богдану Ледневу. Молодой вратарь "Агробизнеса" Артым только взглядом сопровождал мяч, который влетел в левый нижний угол ворот. Если бы не этот гол, в матче могла бы зародиться интрига, потому что еще две стопроцентные возможности "Динамо" потеряли: не забили Артем Беседин и Жерсон Родригеш. В первом случае спас голкипер, а во втором - защитник.

Второй гол для киевлян был вопросом времени. Без нескольких дисквалифицированных футболистов "Агробизнес" должен раскрываться, идти вперед и подвергался контратакам столичных игроков. Однако до поры до времени волочиские футболисты держались, пока не пришла очередь ошибиться их голкиперу. Артым не сумел отреагировать на отскок от газона после мощного удара Беседина в ближний угол.

К чести "Динамо" команда даже после этого продолжала атаковать и поймала хозяев на очередной контратаке. Гол на свой счет записал Виталий Буяльский. Он воспользовался отличной передачей Виктора Цыганкова, который ранее красиво обыграл на приеме игрока соперника.

Матч не обошелся без скандала. Киевские ультрас пробрались к скамейке запасных "Динамо" и начали провоцировать Мирчу Луческу. Тот не заставил себя долго ждать, вступив с ним в словесную перепалку. Видимо этот эпизод стоит назвать самым интересным моментом матча.

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"Динамо" вышло в финал Кубка, где встретится с победителем пары "Александрия" - "Заря". Последний раз киевляне делали золотой дубль в 2015 году, когда победили в чемпионате, а затем обыграли "Шахтер" с Мирчей Луческу в финале Кубка. Тогда динамовцы уступали в серии пенальти - 1:3, но сумели победить - 5:4.