"Только дураки не меняют свою точку зрения" - Бущан поссорился с фанатами из-за Луческу

Георгий Бущан стал основным вратарем сборной Украины. Фото: ФК "Динамо" Киев

Во время матча 1/2 финала Кубка Украины между "Агробизнесом" и "Динамо" произошла перепалка между вратарем "Динамо" Георгием Бущаном и ультрас команды.

Бущан провел на матч на скамейке запасных. Болельщики "Динамо", которые сидели за тренерской скамейкой гостей, начали оскорблять наставника киевлян Мирча Луческу, вспоминая его работу в "Шахтере" и "Зените".

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Вратарь "Динамо" встал на защиту наставника команды. Разговор пришла эмоциональная.

"Знаешь, говорят, б ** ть, что только дураки не меняют своего мнения. Вы не понимаете этого, нет? Вы против команды болеете, б ** ть. В первую очередь! Причем здесь то, что раньше было? четыре года, б ** ть. Мы сегодня живем ... ", - сказал вратарь "Динамо".

Ультрас "Динамо" выступает против назначения Луческу и отказывается поддерживать команду из-за работы румына в "Шахтере" и "Зените". "Динамо" разгромило "Агробизнес" -3: 0. В другом полуфинальном матче "Заря" в серии пенальти победила "Александрию". 12 мая в Тернополе "Динамо" и "Заря" сыграют в финале.