Как "Динамо" победило "Олимпик", а "Шахтер" сыграл вничью с "Зарей" - видео

Красивый гол Морозюка стал решающим в матче с "Олимпиком". Фото: dynamo.kiev.ua

В центральных матчах 11 тура чемпионата Украины "Динамо" на НСК "Олимпийский" минимально обыграло "Олимпик" (1: 0), а "Шахтер" в Харькове на стадионе "Металлист" поделил очки с "Зарей" (1:1).

Поединок в Киеве стал дебютным во главе "Олимпика" для экс-защитника "Шахтера" Вячеслава Шевчука, которому будет помогать еще один известный украинский футболист Руслан Ротань.

Решающим в этом противостоянии стал удар со штрафного Николая Морозюка. К этому Морозюк не использовал просто фантастический момент, не сумев переиграть голкипера с убойной позиции.

"Динамо" - "Олимпик" 1:0

Гол: Морозюк, 29

"Динамо": Бойко, Кендзера, Кадар, Бурда, Миколенко, Гармаш, Шепелев, Дуелунд (Шапаренко, 59), Цыганков, Морозюк (Сидклей, 62), Беседин (Сидорчук, 87)

"Олимпик": Махновский, Кравченко, Снурницин, Немчанинов (Пасич, 83), Зубейко, Кольцов, Политыло, Ксенз, Дегтярев (Сондей, 71), Балашов (Пасич, 61), Тейшейра

Предупреждение: Бурда, 53 - Тейшейра, 59, Немчанинов, 69, Кравченко, 84

В поединке в Харькове дончане имели игровую ПРЕИМУЩЕСТВА, создали больше моментов, но не сумели взять максимум очков. За "Шахтер" забил экс-динамовец Жуниор Мораес, которого оасистував Майкон, за "Зарю" - еще один бывший игрок "Динамо" Игорь Харатин, который н ереализував пенальти, но потом сам же добил мяч в сетку. 11-метровый арбитр назначил за фол Матвиенко против Кабаева.

"Шахтер" - "Заря" 1:1

Голы: Мораес, 38 - Харатин, 49

"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Кривцов, Бутко, Исмаили, Тайсон (Веллингтон Нем, 78), Степаненко, Марлос, Майкон, Фернандо Педро (Кайоде, 65), Мораес

"Заря": Филипе, Харатин, Чечер (Литвин, 70), Сваток, Силас, Караваев, Чеберко, Громов (Михайличенко, 86), Кабаев (Тимчик, 70), Рафаэль, Леонардо

Предупреждение: Мораес, 44, Матвиенко, 48 - Леонардо, 14 Харатин, 74, Филипе, 90

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В турнирной таблице УПЛ отставание "Динамо" от "Шахтера" сократилось до 2 очков.